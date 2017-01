El repte del nou any

L'eliminació en la copa contra l'Alcorcón encara cou en l'esperit dels aficionats. L'única manera d'oblidar aquest malson és agafar embranzida en la lliga. El vestidor està conscienciat per sumar els últims nous punts que queden per tancar aquesta primera volta. Per fer-ho han de guanyar el Deportivo de la Corunya el dia de Reis, a Cornellà, fer el mateix amb el València, a Mestalla, i arrodonir el trio de victòries tancar la primera volta amb un nou triomf a casa contra el Granada. Sobre el paper, l'Espanyol està capacitat per fer-ho. Els deixebles de Quique Sánchez Flores tenen prou potencial per assolir aquest repte del nou any, que serviria per carregar-se de moral en aquest inici del 2017. Si ho fan acabaran la lliga entre els vuit primers classificats i amb possibilitats reals d'estar en una posició europea. Aquesta seria la millor vitamina per reconciliar-se amb l'afició i demostrar la seva fam competitiva després de la dolorosa trompada en la copa. A més, aquest registre seria excel·lent per engrescar l'afició i millorar el percentatge d'abonats de cara a la segona part del campionat. El club va anunciar ahir que disposa de 28.000 socis, però encara es pot superar aquesta barrera psicològica.

A banda del pur registre de punts, la victòria en els tres últims partits de la primera volta serviria per a molt més. Aquesta puntuació seria una de les millors primeres voltes de l'entitat. Concretament seria la quarta de les lligues que s'han disputat al segle XXI. Només darrere dels magnífic registre aconseguit per Ernesto Valverde (2007/08), que va assolir 36 punts en una primera volta de gran futbol i resultats amb una ratxa de catorze jornades sense perdre. Seguida dels 34 punts que van aconseguir Miguel Ángel Lotina (2004/05) i Mauricio Pochettino (2010/11). El gran problema històric de les últimes lligues ha estat la irregularitat constant de l'equip. Aquestes puntuacions convidaven a somiar en Europa, però d'aquestes tres grans temporades només una vegada es va aconseguir acabar en llocs europeus. L'únic que ho va aconseguir va ser Lotina, que va acabar cinquè amb 61 punts, a només un de la Champions. Ernesto Valverde va veure com la segona volta va ser una autèntica tortura per a ell, ja que el seu equip només va ser capaç de sumar 12 punts i va acabar la lliga dotzè classificat amb 48 punts. Pochettino no ho va fer gaire millor. L'argentí va notar la venda en defensa de Dídac Vilà i Víctor Ruiz, tot i fitxar en el mercat d'hivern Coutinho i Kalu Uche. El seu equip només va sumar 15 punts més en la segona volta, fins a arribar a uns pírrics 49 punts que li van servir per acabar vuitè en la classificació. I és que al marge de fer una gran primera volta, la gran assignatura pendent de l'Espanyol en les lligues d'aquest mil·lenni ha estat la tendència històrica a pecar d'una irregularitat recalcitrant que només va trencar l'esmentat Lotina amb els seus 61 punts. És dona la circumstància que aquesta és l'única lliga en què l'Espanyol ha aconseguit superar la barrera dels 50 punts. La resta de vegades sempre ha quedat per sota. Un fet que ha fomentat la grisor d'aquests últims anys, només trencada per les victòries en la copa el 2000 i el 2006, i la final de la UEFA de Glasgow el 2007. Moments de glòria efímera que no han tingut continuïtat.

Ara el repte de Quique Sánchez Flores és trencar aquest sostre de cristall dels 50 punts i anar més enllà: fer una temporada rodona marcada per la regularitat tant en la primera volta com en la segona. Acabar el primer tram de la lliga amb 31 punts no significarà res en concret, però sí que s'aniria pel bon camí per signar una temporada il·lusionant. L'Espanyol té ara més potencial que en les últimes lligues, i ho ha de corroborar amb números i bons resultats. Sense la copa, tots els esforços s'han de redoblar en la lliga, en què cada jornada ha de ser un repte per a la plantilla blanc-i-blava. L'afició està cansada de caure, temporada rere temporada, en la famosa terra de ningú. Aquest equip està en disposició de fer un pas endavant, i encara ha d'incrementar el seu potencial amb el pas de les jornades. La batalla de la il·lusió està servida, i tot està a les mans dels futbolistes blanc-i-blaus.