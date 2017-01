El difícil trànsit de Roberto

Roberto Jiménez (Fuenlabrada, Madrid, 1986) va ser el primer fitxatge de l'Espanyol de la present temporada. Una incorporació il·lusionant per a un nou cicle. El madrileny se sentia un dels líders de l'equip. Havia deixat enrere una època d'èxit a l'Olympiacòs grec per tornar a la lliga estatal. “No em penedeixo de res. Estic en la millor lliga del món i vaig prendre aquesta decisió amb totes les seves conseqüències i circumstàncies”, relatava ahir el futbolista. Roberto arribava amb galons a l'Espanyol i amb el beneplàcit de Quique Sánchez Flores, amb qui havia coincidit a l'Atlético i el Benfica. El seu retorn a la lliga era vist pel mateix futbolista com un pas endavant per fer més gran la seva carrera, com ell mateix assegurava en una entrevista a aquest diari a inicis de temporada. El relat mental que tenia al seu cap s'ha anat tornant amb incertesa amb el pas dels mesos. L'arribada de Diego López, en l'últim dia de mercat, li va treure la titularitat que s'havia guanyat durant la pretemporada. El gallec ha tingut un rendiment superb a la lliga i les intervencions del madrileny han estat carregades d'imprecisions. La més destacada, els tres gols que va encaixar contra el Barça al derbi del Camp Nou. “Vaig entendre les crítiques. Entenc el sentiment envers aquest partits, ho he viscut altres cops. Aquest partit em va agafar en unes circumstàncies peculiars, no només per sortir fred. La inactivitat en partits et fa perdre confiança. Les coses, el 99 per cent de les vegades, no passen per casualitat, i un no suma tant temps al futbol perquè t'afectin aquestes coses”, argumentava el futbolista, que encara el 2017 amb il·lusions renovades. “Vaig a totes, ni trist ni decaigut, He vingut renovat de les vacances”, assegurava Roberto, que també intentava tallar els rumors sobre una possible sortida en aquest mercat d'hivern per la seva suplència. “A dia d'avui no m'he plantejat una sortida. Al futbol canvia tot molt ràpid. Aventurar-nos a dir el que pot passar és arriscat. Però a dia d'avui, no”. Una resposta directa però no exempta d'interrogants. Ara el porter encara el partit contra el Dépor amb la il·lusió de veure's titular per la lesió al genoll de Diego López. “No ho interpreto com una final. Vinc amb confiança renovada i amb les mateixes sensacions de la pretemporada”, deia el madrileny, que sí admetia que “aquesta setmana d'entrenament és diferent” perquè té més a prop el fet de jugar.

Més centrat en el col·lectiu, el tècnic deixava clar que l'eliminació de la copa va ser un cop dur. “Em va saber greu, com a tothom. Confiàvem passar i seguir endavant i acabar bé l'any, però ara no ens hem de capficar i això no ens ha d'afectar per refermar la bona dinàmica de la lliga.”