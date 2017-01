Un mercat de cocció lenta

L'Espanyol no té previst fer cap moviment important en aquest mercat d'hivern. Encotillat pel fair play econòmic de la lliga, on voreja el límit permès, ara està en mans de les possibles sortides, com confirmava el mateix conseller delegat, Ramon Robert. “Estem amb el control econòmic de la lliga, estem al límit, i això ens obliga que, per fitxar, hi ha d'haver sortides”, explicava el directiu, que espera una finestra d'hivern sense gaires oscil·lacions. “Ha de ser un mercat tranquil; llevat de sorpreses, primer hi ha d'haver sortides perquè hi hagi entrades. Si no hi ha sortides no hi haurà entrades. Però en qualsevol cas serà un mercat tranquil, i no farem cap bogeria.” L'Espanyol està en un moment de relativa calma. L'objectiu segueix sent la incorporació d'un lateral dret, l'única posició de la plantilla que ara no està doblada. Però els tècnics no forçaran la màquina per adquirir un futbolista a corre-cuita, i si es fitxa alguna peça nova serà amb perspectives d'avançar la seva contractació respecte al que es faria a l'estiu. Però perquè es produeixi aquesta incorporació caldrà esperar un efecte dominó. Un moviment de peces i també calcular en quan es redueix la massa salarial per poder fitxar. Ara mateix l'únic futbolista que té més clara la seva sortida és Martín Demichelis. L'argentí tornarà avui als entrenaments després d'uns dies de permís per tancar la seva sortida a un altre equip. Ara toca al central asseure's amb el club i pactar la seva rescissió de contracte. La seva sortida alliberaria uns 600.000 euros bruts, que és el que deixaria de cobrar per la mitja temporada que no jugaria.

Ramon Robert comentava que no ha arribat cap oferta per cap jugador de la plantilla i que el club estudiarà, de manera prioritària, una traspàs davant d'una cessió. “No estem valorant cessions”, assegurava Ramon Robert, que també negava que estiguin interessats en la contractació del migcampista Víctor Vázquez. “No hi ha res amb ell.” El directiu també tornava a insistir que l'Espanyol no està interessat en la compra del Joventut. “No hi ha absolutament res.”

D'altra banda, Robert està posant fil a l'agulla per tancar les renovació d'Aarón i Melendo. “És un tema que volem tancar aquest mes, com la renovació de Víctor Sánchez”, i sobre la situació de Caicedo es mostrava tranquil. “No ha arribat res. No tenim cap oferta. És jugador de l'Espanyol i hi tenim plena confiança. És un gran jugador i ha d'estar en el club i aportar-hi tot el que té.”

Per acabar, el directiu blanc-i-blau va lamentar l'eliminació de la copa. “És una llàstima; volíem competir en totes les competicions. Ara ens hem de focalitzar en la lliga i anar cap amunt superant els objectius marcats.”