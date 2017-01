Repartint felicitat i il·lusió

Estar ingressat en un hospital sempre és un mal tràngol. Però ser un nen i estar-se internat per les dates de Nadal encara es fa més costerut. Ahir els jugadors i l'entrenador de l'Espanyol, Quique Sánchez Flores, van aconseguir alegrar el dia a tots els nens i nenes que passen aquestes jornades a l'hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti). “Què hi haurà, en aquesta bossa? Crec que t'agradarà, és gran i porta rodes!”, deia el tècnic blanc-i-blau a un nen a qui s'il·luminaven el ulls en veure un cotxe de fórmula 1. Tothom va tenir el seu moment de felicitat i il·lusió i també els pares, els més engrescats, en veure un somriure dibuixat a la cara dels seus fills. Els Reis Mags blanc-i-blaus no van parar de fer-se fotos i signar pòsters. Però també algun de més gran no podia amagar la seva felicitat. “He de fer una foto a Baptistao. El tinc al Comunio!”, deia una noia amb una barreja d'histerisme i felicitat. “La meva filla és una friki!”, responia la mare en veure la reacció de la nena. L'ocasió pagava la pena i va marxar amb la foto feta.