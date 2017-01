Quique Sánchez Flores ha reconegut avui que l'eliminació a la copa del Rei va ser merescuda i cal derrotar el Deportivo per recuperar la línia a la lliga. L'entrenador de l'Espanyol fins i tot ha fet la carta al Reis. “Demano als Reis que no ens conformem amb res, seguir amb la filosofia del club, connectant amb l'afició, mantenir els objectius i seguir endollat a tot la part esportiva, donant forma a l'estil i el creixement de l'equip, el com competim, que són coses diferents. Estem en procés de conèixer-nos i els jugadors també entre ells. És un procés que requereix cert temps.”

Així, Quique Sánchez Flores ha admès que l'Alcorcón va merèixer passar ronda en l'últim partit a l'estadi. “Estem en una professió en què cal demostrar contínuament que estem preparats. Vam fer l'error a la copa que un equip de categoria inferior ens igualés. I quan t'iguala no mereixes passar, ho mereix l'altre. Els avisos van bé. Si no donem el 200% ja no som especials.” Després de la pausa pel Nadal toca el Deportivo. El tècnic de l'Espanyol n'ha ressaltat les virtuts. “És un bon equip, que si li deixes controlar la pilota domina el temps del partit. Necessitem assetjar-lo. Té jugadors de mig camp cap endavant que controlen bé la pilota i que marxen en l'1x1. Els hem de controlar. Hem de ser un equip compacte i que alhora defensi amb la pilota, trobant vies per fer mal al rival.”

El tècnic madrileny també ha restat pressió a Roberto, que serà titular per la lesió de Diego López, en recordar que té una trajectòria prou llarga com per no viure el duel de demà com un examen. No ha estat l'únic nom propi perquè ha deixat Álvaro Vázquez i Rubén Duarte fora d'una convocatòria de 19 que compta amb els joves Melendo i Marc Navarro. Quique Sánchez Flores ha explicat també que cap jugador ha demanat marxar en el mercat d'hivern, que espera ben tranquil. “El mercat d'hivern és símptoma que les coses no es van fer bé a l'estiu. Estarem atents a què passi, però no serem nosaltres que mourem el mercat. Ens interessa més recuperar els lesionats que no anar a un mercat que no acostuma a oferir gaire garanties.”