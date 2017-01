Els ulls posats en Roberto

Diego López té un trau al genoll i, per molt que s'hi ha esforçat, encara no li ha cicatritzat. El veterà porter, el del rècord històric d'imbatibilitat sota els pals blanc-i-blaus, seguirà avui el duel des de la graderia, així que Roberto serà a l'onze titular. El madrileny centrarà les mirades. Quique Sánchez Flores ho troba injust, però l'ombra del gallec és allargassada.

Tres aturades brutals van ser la carta de presentació de Roberto en el primer partit de lliga. El problema és que la defensa col·lectiva va ser tan desastrosa que l'Espanyol es va endur sis gols. En el segon duel el 2-0 es va començar a torçar en una sortida amb dosi de mala sort amb rebot desafortunat. Ales per al Màlaga, que empataria a tocar del final. El pas següent va ser el fitxatge de Diego López i la desaparició del madrileny, que ha vist com l'opció de tenir minuts amb l'arribada de la copa del Rei moria tot just començar, i contra un rival de categoria inferior. Ni tan sols va poder lluir en una de les seves virtuts, els penals. En va aturar un i va donar avantatge als blanc-i-blaus, però els errors de Gerard Moreno i Jurado li van negar la glòria.

Roberto s'ha trobat sota sospita sense haver deixat gaires arguments que ho avalin. No va estar bé al Camp Nou i va encaixar tres gols en un tres i no res, amb la sensació que hi podia fer més. I amb dubtes en alguna sortida. Tampoc ha de ser fàcil sortir a jugar contra el Barça en fred, i en el primer dia en moltes setmanes que la defensa titular tenia baixes. Per tot plegat avui se l'observarà de prop, si bé Quique Sánchez Flores entén que no ha de ser així. “No, no és una final ni una prova, i em sembla injust que se'l porti pel túnel de la revàlida o de la revenja. No és just i se li ha de tenir el respecte que mereix per la llarga trajectòria. Desitgem que faci un partit extraordinari i que se senti còmode, que aturi cinc pilotes, una o que no n'aturi cap.”

Roberto ha expressat en diverses ocasions que no se sent còmode sent suplent. L'Espanyol va pagar 3,5 milions a l'Olympiacòs, un equip de lliga de campions, per convertir-lo en el primer fitxatge de l'era Quique Sánchez Flores, però la confiança va durar dues jornades, el temps que va trigar Pau va reiterar la voluntat de canviar d'aires i Diego López es va posar a l'abast via cessió. El problema és que l'arribada del gallec l'últim dia de mercat es va fer sense opció de compra, i l'alt rendiment ha comportat que els primers contactes per temptejar quines opcions hi ha de quedar-se'l en propietat hagin topat amb un missatge clar. El Milan té ganes de fer negoci, conscient que el rècord de minuts sense gols i les aturades que aporten punts del veterà jugador permetran ingressar uns calerons l'estiu vinent. Així, l'entitat blanc-i-blau no vol que Roberto pensi a marxar, perquè si no hi ha manera de retenir Diego López, està cridat a ser el titular a l'onze blanc-i-blau en les pròximes temporades. Avui té l'oportunitat de recordar l'alt nivell que acompanya la seva llarga trajectòria.