Un punt per lamentar-se

L'Espanyol no va poder començar l'any avui amb una victòria davant del Deportivo. L'infortuni ha tornat a picar a la porta dels blanc-i-blaus que no guanyen un partit de lliga quan s'enceta l'any des del 2008. Els deixebles de Quique Sánchez Flores van mostrar un futbol més incisiu que no pas l'últim partit contra el Deportivo però els gallecs es van avançar amb un gol de Celso Borges de cap (59') a la sortida d'un còrner. Una diana on el porter Roberto va poder fer més i va sortir retratat a la foto. Tres minuts més tard els locals empataven el partit amb un gol de Gerard Moreno que aprofitava una errada del central Sidnei. El tram final del partit es va enterbolir amb ocasions per totes dues parts però els blanc-i-blaus van acaronar la victòria en el temps afegit amb un falta llançada per Jurado al travesser. El seu refús va caure a peus de Javi Fuego que, a un pam de l'àrea, no va encertar a rematar entre els tres pals davant els laments de la graderia. Aquest punt deixa l'Espanyol amb 23 punts i en novena posició.