“Aquest equip té nervi i coratge, vam merèixer més”

Quique Sánchez Flores va fer una lectura positiva del partit malgrat un empat que deixa els blanc-i-blaus amb la mel als llavis després d'acaronar la victòria en el tram final del partit. “Aquest equip té nervi i coratge i vam empatar, però vam merèixer més”, indicava el tècnic, que hi afegia: “Vam fer un partit molt complet, però ens va faltar fer un gol més que el rival”, simplificava.

El madrileny, però, va veure una evolució en el joc del seu equip que el convida a ser optimista amb vista al futur pròxim. “M'ha agradat com hem mogut la pilota, al peu, i buscant alternatives, però el resultat ha estat curt pel que ens mereixíem. Hem tingut tres ocasions abans d'encaixar el gol i eren ocasions d'un contra un. Però quan estàs bé saps que això et tornarà en un altre partit. No ens agrada el resultat per les ocasions i el joc que hem tingut, però ens hem tornat a connectar amb la grada i això també és important”, i tampoc es capficava en l'estadística que indica que els blanc-i-blaus sumen nou anys sense guanyar el primer partit de l'any. “És pura estadística. No hem begut més ni hem sortit més de festa. Està tot controlat.”

D'altra banda, parlava de Salva Sevilla, la gran novetat de l'onze d'ahir. “És un excel·lent professional i té unes característiques que fan que el joc es mogui millor. Si volem pilota hem d'apostar per jugadors que tinguin la pilota. Ens aporta futbol i té capacitat tècnica, com ara Melendo o Jurado. Se li ha demanat que fos agressiu i compromès amb l'equip i ho ha fet. Ha tingut un paper bo o condicionat per una targeta”, i per contra va dir que Roca està una mica angoixat i que “s'ha de tranquil·litzar per tornar a jugar” i que Demichelis es desvincularà dilluns.