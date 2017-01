Pecats individuals

Dels badalls a la frenètica activitat després de passar pels vestidors En l'acció de l'empat Sidnei es va fer estimar per la seva ex-afició

Si la LFP et toca els nassos fent-te jugar el dia de Reis en un fred que gela l'alè, com a mínim diverteix-te. Com en la segona part. La gràcia del descontrol. De la successió d'ocasions. De les errades individuals que provoquen gols. Un per banda. L'Espanyol no es va poder fer perdonar l'eliminació de la copa amb una victòria en el primer retrobament amb l'afició i va cedir un 1-1 contra el Deportivo.

Mal dia per al futbol, però bona cara per afrontar-lo. L'Espanyol va oferir un inici prometedor. La pressió avançada obligava Sidnei i Albentosa a precipitar-se en l'inici de la jugada, amb problemes per connectar amb el doble pivot i encara menys amb la davantera. L'equip blanc-i-blau recuperava l'esfèrica amb velocitat i la presència de Jurado i Salva Sevilla els donava dues opcions en lloc d'una per iniciar els contraatacs, amb un Gerard Moreno intel·ligent per baixar la pilota i tocar ràpid cap als cervells de l'onze de Quique Sánchez Flores. Per posar-hi un únic però, el camp es va decantar tant cap a l'esquerra que la dreta va passar a ser inexistent. Així, Piatti va tenir una arrencada molt activa, amb l'ajuda constant d'Aarón. Bones intencions que no es van traduir en ocasions, però feien pensar a l'aficionat periquito que la decisió de desafiar el fred i potser fer enfadar algun familiar plantant-lo en un dia tan especial tindria premi.

Anul·lats mútuament