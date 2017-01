Substituït per precaució

El pas de les hores va anar comportant millors sensacions. Víctor Sánchez estava dijous en condicions de jugar, com a molt, mitja part, però el dia de partit es va sentir millor i l'escalfament previ a l'enfrontament amb el Deportivo de la Corunya va dur-lo a pensar que podria disputar tot el duel sense problemes. Però el migcampista de Rubí va començar a notar molèsties als bessons de la cama dreta i va acabar demanant el canvi, i Óscar Duarte el va substituir en el minut 83. Es temia una recaiguda, una nova ruptura de fibres, però les proves mèdiques van descartar-ho. La cicatriu es trobava en perfecte estat i el polivalent jugador no hauria de tenir cap problema per participar en la pròxima jornada de lliga, amb el desplaçament a Mestalla del proper diumenge.

Víctor Sánchez arrossegava uns problemes als bessons que van obligar-lo a perdre's el derbi del Camp Nou i la copa contra l'Alcorcón. També va ser dubte per jugar contra el Deportivo i la baixa de Javi López va dur Quique Sánchez Flores a convocat Marc Navarro, del filial.