Buscant un canalitzador

La solidesa del bloc i l'estabilitat defensiva hi són. Les xifres ho deixen més que clar, rècord de minuts sense encaixar gols inclosa. Per buscar-hi un però, l'Espanyol fa curt en la creació ofensiva, per molt que la segona part de divendres exercís d'excepció en uns minuts bojos en què podia passar de tot. Quique Sánchez Flores insisteix sovint que en alguns trams de partit l'equip blanc-i-blau no sap descansar amb la pilota, controlar millor el duel. Per això el tècnic blanc-i-blau va introduint petits canvis de tant en tant i divendres va donar la segona oportunitat de la temporada a Salva Sevilla, que, a diferència del primer cop, la va saber aprofitar.

La temporada passada Salva Sevilla va establir un rècord personal de poca participació. Mai havia jugat tan poc com en la segona temporada a l'Espanyol, en què va ser cinc cops titular. Era un dels descartats, però en la pretemporada va acabar convencent el nou entrenador, lliurant-se del profund rentat de cara de la plantilla blanc-i-blava. Però de protagonisme, ben poc fins ara. “La temporada està sent difícil, perquè tot jugador vol jugar i sentir-se important a l'equip. Sempre he dit que el que faig és treballar en silenci i mirar de posar-li-ho difícil a l'entrenador, sent professional al màxim. I quan em toca jugar, fer tot el possible per ajudar l'equip i els companys, perquè aquí el menys important és Salva Sevilla.”

Invisible a Las Palmas