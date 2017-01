Demichelis viu les últimes hores com a blanc-i-blau

L'Espanyol va fer ahir un entrenament de recuperació després de jugar divendres contra el Deportivo. Els titulars van tenir una sessió relaxada, els suplents van suar més i els lesionats van treballar al marge. Martín Demichelis no va formar part de cap dels grups. El central argentí no va aparèixer per la ciutat esportiva Dani Jarque, perquè ja té lligada la rescissió de contracte. L'inici de setmana comportarà el seu adeu, amb els Estats Units de destí més probable.

Demichelis va ser un fitxatge difícil d'entendre. Amb 36 anys i sense equip, Quique Sánchez Flores hi va apostar, malgrat que Àngel Gómez recomanava una altra direcció. L'alta es va produir a mitjan agost i la relació amb l'entrenador s'ha anat tensant fins a provocar-ne l'adeu amb l'arribada del gener. El jugador no entén per què el van fitxar i en l'única roda de premsa que va fer va recordar que, sent un veterà, l'única manera d'agafar el ritme és jugar. I a l'Espanyol no ho hi havia manera. Però no era l'únic descontent, perquè el tècnic madrileny tampoc comprenia que en lloc de treballar amb el grup fins a assolir el to físic necessari, el rodamon argentí anés amb la selecció. Es va donar el cas que va debutar abans amb l'Argentina que amb l'onze blanc-i-blau.

Amb Tata Martino