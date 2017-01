Marc Roca fa una pausa

Marc Roca no és titular a l'Espanyol des del 30 d'octubre. I gairebé no ha tingut minuts, només dues estonetes. Quique Sánchez Flores ha anat ressaltant des de la pretemporada la necessitat de frenar-lo, d'ensenyar-lo a dosificar-se per poder arribar amb forces als trams finals de partit o parar quan hi ha molèsties i risc de lesió. El tècnic madrileny va insistir-hi després de l'empat contra el Deportivo, assenyalant que està accelerat i cal fer-hi alguna cosa. La mesura immediata ha estat tornar-lo a posar en la dinàmica del filial. Així, el migcampista de la Granada del Penedès va disputar ahir els noranta minuts en la victòria contra el Llagostera 2-0 a la ciutat esportiva Dani Jarque. I va tenir-hi un rol decisiu, ja que en la primera part li van fer el penal que va servir per avançar els blanc-i-blaus i va ser l'autor del segon en el minut 90.