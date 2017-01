Sensacions recuperades

L'Espanyol ha sumat més punts fora que a casa. Divendres l'afició va assistir al cinquè empat de la temporada, sense poder celebrar una victòria que deixés enrere el malestar per l'eliminació en la copa i la golejada al Camp Nou. Però els jugadors blanc-iblaus van marxar amb la sensació que les dues ensopegades seguides no han tallat la bona dinàmica que tenien.

El vestidor periquito va deixar Cornellà amb el convenciment que l'onze gallec era un dels millors que havia passat per l'estadi aquesta temporada. Idees clares, agressivitat, amb jugadors amb capacitat per associar-se i un físic perillossíssim a pilota aturada, com va palesar el gol de Borges en la segona meitat. I l'Espanyol va tenir ocasions per guanyar fins a l'últim instant i va reaccionar ràpidament al 0-1. “Les sensacions van ser molt bones. No va poder ser, però l'equip ho va intentar fins al final i si seguim així aviat tornaran les victòries”, assenyalava José Manuel Jurado.

Els jugadors blanc-iblaus estan convençuts que les dues ensopegades seguides no han alterat el creixement de l'equip, que el va dur a encadenar nou jornades sense caure, escalant fins al top 10, l'objectiu de la temporada. D'entrada, per la solidesa defensiva. La imbatibilitat es va trencar, però excepte en el partit contra el Barça, els gols de l'Sporting, l'Alcorcón i el Dépor van arribar a pilota aturada. Els porters no han hagut de fer cap gran intervenció en cap dels tres duels i en jugada el perill ha estat més que escàs. “No ha pogut ser, però hem d'estar contents perquè hem anat pel partit. Hem estat superiors, potser ells han tingut la pilota, però sense crear perill. L'equip s'ha aixecat ràpidament després del gol i ha fet mèrits per aconseguir els tres punts”, ressaltava Gerard Moreno.

De la defensa a l'atac