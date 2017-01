Reyes no troba el seu lloc

José Antonio Reyes (Utrera, 1983) va arribar aquest estiu avalat per Quique Sánchez Flores. El tècnic de l'Espanyol ja havia coincidit amb l'andalús a les files de l'Atlético i el Benfica. “Si no em veiés de titular no hauria vingut”, va dir Reyes en la seva presentació tot afegint que arribava amb “la il·lusió d'un nen”. L'equador de la lliga s'està apropant i el rendiment del davanter és gris tirant a irregular. Només ha deixat alguna pinzellada de la seva gran qualitat tècnica, però no ha trobat el lloc de protagonista que desitjava. Quique Sánchez Flores el va portar per donar un plus de veterania a un projecte en construcció. Al llarg de la seva carrera Reyes s'ha caracteritzat per ser un futbolista amb grans moments de joc i altres en què sembla que no se'l troba. Ara sembla immers en una letargia preocupant i lluny del que pot donar, encara que sigui en breus moments de temps, pels seus 33 anys. Quique encara l'espera i és el primer que és conscient que el futbolista no està, ara mateix, en el seu millor moment. El més preocupant va ser la imatge que va donar contra l'Alcorcón a Cornellà. Reyes va estar perdut sobre el terreny de joc i recriminant accions defensives a Diego Reyes (que aquell partit va jugar de lateral dret). El mexicà no va estar afortunat, però les ajudes en les cobertures de l'andalús no el van ajudar a millorar el seu rendiment. Sánchez Flores va detectar aviat el problema i el va canviar a la mitja part.

Reyes es podia redimir en la copa, però va acabar assenyalat. No és titular en la lliga des del 26 de novembre, contra el Leganés, i els seus últims minuts en la lliga són els onze que va jugar al Camp Nou en el derbi del 18 de desembre. Els seus números també són discrets, i ara mateix només acumula 408 minuts jugats en el campionat. Una xifra que els situa com el dissetè jugador amb menys minuts de la plantilla només davant de futbolistes amb un paper secundari com Melendo (61'), Demichelis (98'), Rubén Duarte (100'), Álvaro Vázquez (147'), Salva Sevilla (190') i el porter suplent Roberto Jiménez (307'). Vist el panorama, Reyes s'haurà d'afanyar-se a millorar el seu rendiment i demostrar a Quique Sánchez Flores que està equivocat amb ell. Però el tècnic ja ha demostrat amb Jurado que ho posa difícil per fer-se un lloc en l'onze titular. En aquest sentit, sembla com si Reyes hagués fet un cas Jurado a la inversa. Ara el de Sanlúcar de Barrameda ha capgirat la seva situació després de ser suplent i quedar-se fora de les convocatòries a l'inici de curs. Està sent titular habitual en les últimes jornades. Reyes haurà de canviar la seva situació i més tenint en compte que té un segon any signat que dependrà dels partits jugats.