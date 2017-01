El kàiser arriba als 50 partits

David López (Sant Cugat, 1989) arribarà aquest diumenge a Mestalla als 50 partits a primera divisió amb l'Espanyol repartits d'aquesta manera: 33 (2013/14), 1 (2014/15) i 15 (2016/17). Serà un partit especial per a ell. Un futbolista que va arribar en els últims dies de mercat per encetar la seva segona etapa com a blanc-i-blau. En la seva tornada hi va tenir molt a veure la seva insistència. El Betis va estar a punt de fitxar-lo i, fins i tot, es va desplaçar fins a Sevilla per passar la pertinent revisió mèdica amb prova fotogràfica inclosa. Semblava tot fet per convertir-se en un dels reforços estrella dels andalusos per a la present temporada, però el destí va ser capritxós. Després d'una setmana al Benito Villamarín va haver-hi un gir al guió preestablert i l'Espanyol va acabar pagant 4,5 milions d'euros per aconseguir els seus serveis. Dos anys després de la seva marxa al Nàpols, a canvi de cinc milions d'euros, el futbolista tornava al club del seu cor com un futbolista més madur i orgullós d'encetar i ser partícip del cicle d'expansió del club sota la batuta de Chen Yansheng.

El guió futbolístic apuntava que la funció de David López era convertir-se en un dels referents de l'Espanyol a la medul·lar tot dotant el doble pivot de múscul i d'una bona sortida de pilota. De nou el destí va ser capritxós i el santcugatenc s'ha hagut d'adaptar a les exigències del guió. La baixa forma de Demichelis i Diego Reyes –junt amb el fet de tenir pocs efectius en defensa– va obligar Quique Sánchez Flores a utilitzar-lo a l'eix de la línia de contenció. La seva estrena va ser a Anoeta contra la Real Sociedad. Era la tercera jornada. Semblava una solució puntual, però ha acabat sent pràcticament definitiva, fins al dia d'avui. David López ha jugat quinze partits de lliga aquesta temporada i d'aquests només va jugar una vegada de migcampista. La seva única presència en la seva posició natural va ser contra l'Eibar. Un partit que va acabar amb 3-3. Aquell matx el tècnic blanc-i-blau volia donar més empenta al joc de l'equip, i per això va decidir treure David López de la defensa per fer-lo brillar més en la posició on coneix a la perfecció l'ofici. La prova no va sortir bé i l'Espanyol va encaixar tres gols en vint minuts. Va tocar remar per acabar aconseguint un empat èpic. Aquell partit va constatar dues coses per a Quique Sánchez Flores: la defunció futbolística de Martín Demichelis (que no ha tornat a jugar mai més de titular) i, qui ho havia de dir, que David López és el millor central que té en nòmina l'Espanyol.

El partit contra l'Eibar va ser només un parèntesi puntual i David López ha tornat a jugar la resta d'enfrontaments col·locat a l'eix de la defensa. Primer tram de la temporada amb Óscar Duarte al seu costat i, després de la lesió del costa-riqueny, fent parella amb el mexicà Diego Reyes. “M'ha sorprès a mi mateix el rendiment que tinc a la defensa”, ha reiterat diverses vegades l'ara central, que segueix sospirant per tornar a la medul·lar. “És on em sento més a gust, però m'adaptaré on hagi de jugar.” Les jornades van passant i el que era un moviment puntual i circumstancial s'ha convertit en durador. Ara mateix si hi ha un home imprescindible a l'eix és David López. “Si les coses funcionen, més val no tocar-les”, deia el mateix tècnic quan li preguntaven sobre la possibilitat de moure el santcugatenc de la defensa. Ara aquest moviment sembla una carpeta tancada i, qui més qui menys, ja s'ha fet a la idea que serà complicat veure en algun partit David López fora de la defensa. El de Sant Cugat s'ha convertit en l'autèntic kàiser de la defensa blanc-i-blava.

El secret

Un futbolista que ha après a marxes forçades l'ofici de defensor i que ha tret profit del màster de Mauricio Sarri al Nàpols. Una vegada a la setmana el tècnic italià citava els defenses i migcampistes defensius a fer feines tàctiques a la ciutat esportiva de Castel Volturno. Una tasca feixuga i agra que ara ha vist recompensada. David López va interioritzar la posició de central molt abans de fer-ho de facto. Les coreografies tàctiques de Sarri li ha servit per metabolitzar els moviments amb rapidesa i rendir a un nivell molt alt fins a assolir el nivell dels millors de la lliga.