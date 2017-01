Fuego no es refia del València

Javi Fuego sap el pa que s'hi dona al València. El migcampista va militar les últimes darreres tres temporades al conjunt del Túria abans de fitxar per l'Espanyol. Diumenge els blanc-i-blaus visiten Mestalla, on es trobaran un conjunt ferit i al llindar del descens –només el separa un punt– després del seu pírric empat contra l'Osasuna. I és que els valencians ja encadenen vuit jornades de lliga sense guanyar. El darrer triomf va ser contra l'Sporting el 16 d'octubre. “Ara mateix els números diuen que són un candidat a baixar com l'Sporting, però espero, per la part sentimental, que es puguin salvar”, concretava el mig, que, tot i el mal moment dels locals, no se'n refia. “Serà un partit especial per a mi, i tot són bons records. Lamento la mala situació del club. Serà un partit complicat, perquè, tot i estar com estan, tenen jugadors de qualitat”, assegurava l'asturià, que no preveu un ambient hostil contra el València a Mestalla. “He viscut situacions complicades allà i crec que l'afició anirà a mort amb l'equip per sortir d'on són.”

Quant a la situació de l'Espanyol, Fuego veu l'equip en bona dinàmica. “No estic d'acord en el fet que no estem a un bon nivell. L'últim partit, amb més encert a gol, l'hauríem guanyat. Estem en bona línia i anem creixent. Veig el got mig ple”, va assegurar.