Diego López no arribarà a temps de ser a Mestalla

19 de desembre, Camp Nou. Un xoc fortuït de Diego López amb Luis Suárez acabava amb una ferida horitzontal al genoll dret del porter. El gallec no va poder continuar sobre el terreny de joc i va demanar el canvi. El pronòstic inicial de baixa oscil·lava entre les tres setmanes i el mes. Pràcticament impossible arribar al primer partit de l'any contra el Deportivo a Cornellà, l'objectiu immediat d'El Pulpo era estar disponible per jugar a Mestalla contra el València aquest diumenge. Ara mateix aquesta possibilitat no existeix. Ni els metges ni el cos tècnic de l'Espanyol es volen arriscar a una recaiguda per forçar els terminis de recuperació. El problema és la forma de la ferida, que és horitzontal i està just al genoll. Una zona delicada en què qualsevol moviment brusc podria reobrir una ferida que està cicatritzant bé però que encara està tendra. A tot això, s'afegeix que un porter, a diferència d'un futbolista de camp, encara fa treballar més l'articulació del genoll i també l'exposa a més caigudes i contactes seguits durant un partit. El mateix futbolista era conscient ahir, en sortir de l'entrenament de recuperació que va fer a la ciutat esportiva Dani Jarque, que necessita tenir una xic més de paciència per poder tornar. No serà ja a Mestalla, però, si tot segueix evolucionant de manera positiva, jugarà amb absoluta seguretat l'últim partit de la primera volta, contra el Granada al RCDE Stadium. En aquest partit s'allargarà amb escreix el mes de baixa que s'havia establert com a termini màxim de recuperació, a diferència del de Mestalla, en què només hauran passat 25 dies des de la topada amb Luis Suárez al Camp Nou.

Més marge per a Roberto

La lesió de Diego López dona més marge de temps a Roberto Jiménez per mostrar el seu nivell de joc i recuperar les bones sensacions que va destil·lar durant la pretemporada. El porter madrileny està vivint un temporada a contracorrent. La sortida de Pau López va ser un dany col·lateral per a ell. A l'inici de temporada era el titular a ulls de Quique Sánchez Flores, però la marxa del gironí va tenir com a relleu Diego López. El gallec s'ha convertit en un futbolista essencial per a l'Espanyol des de la seva arribada i a, còpia de grans actuacions, ha salvat punts i victòries. El creixement exponencial d'El Pulpo només s'ha vist aturat per una lesió fortuïta. Tot i això, Roberto no ha mostrat el seu millor nivell ni en la copa contra l'Alcorcón ni en l'últim partit de lliga, en què va poder fer molt més per evitar el gol de Celso Borges en una tova rematada de cap. A Mestalla li tocarà remar a contracorrent i demostrar que una de les seves fortaleses és l'aspecte mental. Una bona actuació seria el millor bàlsam anímic per al madrileny. Un bon porter que està vivint moments d'angoixa que recorden més el porter del Benfica que el que es va veure a l'Olympiacòs.