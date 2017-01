El trencaclosques ofensiu

Quique Sánchez Flores s'haurà de rumiar molt la llista de jugadors ofensius que alinearà a Mestalla. La tria sembla evident en vista de la quantitat de baixes que té en atac. Leo Baptistão serà baixa per una talàlgia. El brasiler no juga en la lliga des de l'11 de desembre, contra l'Sporting. La cosa no acaba aquí, ja que no podrà disposar de Piatti, que serà baixa a Mestalla per una clàusula en el seu contracte de cessió amb el València que li impedeix jugar. Caicedo no s'ha entrenat encara aquesta setmana per una grip i arribarà minvat de forces, tot i que en els últims partits no ha estat titular. Qui sí que està disponible és Álvaro Vázquez, però el badaloní no està oferint el nivell esperat i podria quedar fora de la llista de convocats. Llavors el tècnic podria apostar per jugar a la punta amb Gerard Moreno, acompanyat per Melendo o per Reyes, que tampoc passa el seu millor moment. Les alternatives per jugar a la banda són Jurado i Hernán Pérez. Això facilitaria un doble pivot format, de nou, per Javi Fuego i Salva Sevilla.