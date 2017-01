El segon error consecutiu

Fa poc més de quatre mesos, l'Espanyol es va trobar en una situació límit. Per poder inscriure un dels nous fitxatges calia trobar un destí a Mickaël Ciani. I no hi havia manera. Al final es va arribar a una entesa per a la rescissió de contracte del central francès, que va passar a formar part de la llista negra en la història d'incorporacions fallides al club blanc-i-blau. La lliçó no va quedar gaire apresa, perquè Martín Demichelis va acordar ahir abandonar l'entitat blanc-i-blava amb pitjors números que el predecessor. El veterà argentí, això sí, ha ofert totes les facilitats del món per segellar l'adeu.

Demichelis ja no és jugador de l'Espanyol. L'argentí encara rumiava ahir si calia fer una roda de premsa de comiat o no. L'etapa blanc-i-blava no ha anat com s'esperava. 98 minuts, repartits en els 90 contra l'Eibar, amb un rol decisiu en dos dels tres gols encaixats, i el tram final del Villamarín per intentar segellar els tres punts. Diego López va exercir de salvador en l'últim instant. Els suplents acostumen a tenir la copa per disposar de minuts, però el duel amb l'Alcorcón el va enxampar amb un peu i mig fora, així que no hi va participar. Per entendre la magnitud del drama, el predecessor va ser Ciani. Responsable directe en les golejades del Madrid i la Real Sociedad a l'estadi de Cornellà, el francès va tenir 136 minuts en la lliga i 180 en la competició del KO, si bé és veritat que va aguantar fins al final de l'exercici. Per trobar jugadors de rendiment més baix, cal fixar-se en lesionats com ara Mattioni, Peixoto i Miñambres, ja que fins i tot Finnan va disputar quatre duels. Sense problemes físics, qualsevol jugador ha jugat més que l'argentí.

El pes de la família