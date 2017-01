Reyes, aposta de continuïtat

Diego Reyes veuria bé seguir a l'Espanyol. El central ha arribat cedit aquesta temporada procedent del Porto però amb una opció de compra de set milions d'euros. “No ho he pensat, no tinc cap cosa més al cap que el partit de diumenge amb el València. Aquest és un any important per a mi per créixer i buscar la estabilitat. Sóc un jugador cedit però encantat de quedar-me aquí”, explicava aquest matí el futbolista que considerava un escenari propici anar ara a Mestalla per la delicada situació dels locals. “És un ambient favorable per a nosaltres i tractarem de fer un bon partit però serà difícil perquè tenen bons jugadors i no ens hem de confiar” i considera que la possible victòria passa per fer un bon paper defensiu. “Estic completament segur que si nosaltres fem bé la nostra feina al darrera i no ens fan cap gol guanyarem el partit perquè tenim gent de qualitat a dalt”.

El mexicà s'ha fet un forat de titular a l'eix al costat de David López deixant de banda a Óscar Duarte qui considera clau per entendre la forta competència actual que serveix d'estímul. “Óscar és un gran jugador i el nivell que tenim és gràcies a ell perquè ens està pressionant molt. Hem de seguir treballant amb humilitat perquè sempre es pot millorar” i seguint aquest fil argumental va defensar, com ahir ho va fer Javi Fuego, que estan en una bona línia de joc. “Estem en un bon moment i cal aprofitar-ho. No vam aconseguir la victòria en l'últim partit perquè no les van ficar. No recordo una ocasió de gol del Dépor al marge del gol”. Reyes també considera que “ens falta molt per arribar on volem” i que espera que “es vegi la millor versió de l'Espanyol a la segona volta”.

En el procés de millora constant, posava l'accent en les jugades d'estratègia que han costat dos gols en els últims dos partits. “Això ens indica que hem de millorar en això i estar concentrats els 90 minuts”.

Per últim lamentava la marxa de Demichelis. “Tots sabem el que representa Martín en el futbol internacional. L'admirava molt, no només aquí, sinó des de que jugava al Bayern. És una llàstima la seva marxa” i també rematava que “no hem vist el millor Diego Reyes, sé que puc donar més de mi. Si dic que estic bé seria ser conformista. Sempre es pot millorar”.