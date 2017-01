Una rectificació complicada

Passen les hores i la indignació no minva. L'Espanyol va tornar a exigir a la Generalitat ahir la retirada de la promoció que té el lema If you feel FC Barcelona, you feel Catalunya mostrant dues vies de queixa. Des del vessant institucional, reclamant canvis. I des de la plantilla, amb humor. Però no tenen fàcil que se'ls faci cas. La iniciativa és del Barça, que s'ha encarregat de tot i no té intenció de modificar ni un sol frame del vídeo.

“Creiem que no es pot patrimonialitzar l'esport català en un únic equip quan hi ha 18.000 entitats esportives. Hem demanat seure amb la Generalitat i Turisme de Catalunya per saber si aquest és el camí, perquè no és la primera vegada. No pot ser que en el moment que ens necessiten hi hàgim estat, i hi estarem, com ara en la supercopa i en el partit de la selecció, i després es facin unes campanyes on tot es focalitza en un únic equip de futbol per sentir-se català. No pot ser que, un cop més, es doni un missatge a l'exterior on per estimar-te Catalunya només pot ser a través d'un equip de futbol”, afirmava Ramon Robert. El conseller delegat de l'Espanyol mostrava el malestar i indicava que Chen Yansheng n'estava al corrent i ho vivia amb preocupació. “Ens hem reunit els jugadors i hem mirat la premsa. Com que no és el primer cop, ens ho hem pres amb humor. Hem recorregut a la sàtira a les xarxes socials i esperem que no torni a passar.” David López mostrava el punt de vista de l'equip, que va optar per prendre-s'ho amb ironia; de fet, els pesos pesants van deixar diverses piulades encara amb l'etiqueta #wefeelSamoa, que el dia anterior havia estat trending topic a Catalunya i a Espanya.

El vídeo desapareix