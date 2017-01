“El València s'hi juga la vida”

L'Espanyol té moltes baixes, però Quique Sánchez Flores disposa de comodins com José Manuel Jurado, que pot ocupar diverses posicions. El jugador gadità ha admès aquest matí que el València està en una situació límit, però ha restat importància a la pressió que pugui fer l'afició local si els blanc-i-blaus superen els valencianistes. “Ells s'hi juguen al vida diumenge. Els dos volem guanyar, aconseguir els tres punts i cada partit a partir d'ara és importantíssim. La pressió de Mestalla? No busquem res a l'ambient, sinó fer el nostre partit, com si fos qualsevol altre. Intentarem guanyar i superar el rival amb les nostres armes. Imagino un camp molt difícil per a nosaltres És un gran equip i un gran estadi. Caldrà estar al 100% per guanyar.”

Jurado s'ha mostra satisfet amb el seu rendiment des que té continuïtat a l'onze titular, si bé confia en tenir més presència en els metres finals. “Jo diria que estic molt content amb el que estic fent, cada dia més a gust, en millor forma. M'estic divertint en els partits i es nota. Només penso a seguir al mateix nivell i aportar a cada partit. Com a mitja punta participo més. Ser més ambiciós de cara al gol i ajudar més és un objectiu personal que em marco, jugui on jugui.”