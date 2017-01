Amb les prioritats clares

Un any. I promeses complertes. Fa dotze mesos, amb l'aterratge de Chen Yansheng, l'Espanyol va deixar d'estar amb l'aigua al coll, de tenir problemes constants de tresoreria i estar obligat a vendre els referents. El cap de Rastar Group va assumir les regnes del club blanc-i-blau amb l'economia de màxima prioritat en l'inici d'un procés de creixement que està enganxant l'aficionat periquito a un ritme menor de l'esperat, en espera que els resultats esportius comportin l'empenta anhelada.

Quan un club té un deute que multiplica per tres el pressupost, un calendari de pagaments a Hisenda que no pot afrontar, un expedient de regulació temporal que afecta els treballadors i endarreriments en les nòmines dels jugadors, la prioritat és oxigenar l'economia. Chen Yansheng ho tenia clar i després d'aconseguir la majoria d'accions, amb la consegüent dimissió del consell presidit per Joan Collet fa un any, ha invertit ja 144 milions a renegociar deute, cancel·lar avals de crèdits i en una ampliació de capital que havia de ser la més gran de la història del futbol espanyol superant els 100 milions i va quedar en 75,2. Tothom cobra al dia al club i pel que fa a l'erari públic es creu que els blanc-i-blaus compliran quan arribi el dia de pagar. I no són pocs diners perquè cal posar 33,5 milions en diferents trams abans de final d'any.

Així, Rastar Group està complint les promeses en l'aspecte econòmic perquè des del primer dia va tenir clar que el club no tenia futur si no es posava fil a l'agulla en els comptes i es reduïa progressivament el deute, que en net se situa ara en 110,08 milions en un exercici comptable que fa un mes va permetre presentar un superàvit de 2,1 milions a la junta d'accionistes. La paraula professionalització va ser la més emprada pel magnat xinès, que deixava clar la idea d'entitat que té al cap. L'Espanyol, però, és un club de futbol i és normal que l'aficionat estigui més pendent de si la pilota entra que no pas de l'economia. La inversió també s'ha traslladat a la gespa. Aposta per Quique Sánchez Flores amb una profunda remodelació de la plantilla amb onze cares noves i quinze baixes. La progressió marca que l'objectiu en la primera temporada és el top 10, per pujar com a mínim dues posicions en la següent i acostumar-se a estar en la lluita per la zona europea a partir d'aquí. Quan falta un partit per tancar la primera volta, l'onze blanc-i-blau és a un punt del desè lloc, perquè ha caigut un parell de posicions en sumar un punt dels últims nou. Però si precisament es pot fer algun retret al primer any de Chen Yansheng és en el vessant esportiu. D'entrada, d'estructura. Des del primer dia va fer la sensació que s'apostava per Àngel Gómez perquè cap alternativa convencia, però era l'entrenador sobretot qui duia la veu cantant en els fitxatges. Operacions com ara les de Demichelis i Álvaro o dur Diego López després que el primer fitxatge potent fos un altre porter reclamen una explicació que no s'ha donat. I fer fora el director esportiu abans d'arribar a l'equador de la temporada sembla que ho confirma, en espera de veure si en canvi un home de caràcter com Jordi Lardín imposa la seva veu.

L'Espanyol ha insistit que el gran repte esportiu era la remodelació de la plantilla l'estiu passat. El primer pas. La despesa en sous s'ha doblat, i ha passat de 21,29 milions a 40,58, però s'han sumat pràcticament els mateixos punts que fa un any, en què hi va haver canvi d'entrenador. La solidesa defensiva fa pensar que el top 10 és possible, però caldran més victòries i un joc més atractiu per tornar a enganxar l'afició. Assolir l'objectiu dels 28.000 socis no s'ha traduït en una major assistència a l'estadi, encara a la cua de primera. Reptes per a Chen després del primer any.