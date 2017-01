La marxa de Caicedo agafa embranzida

La sortida de Felipe Caicedo està agafant forma. A deu dies del tancament del mercat d'hivern els clubs interessats a reforçar-se han de moure fitxa. El primer que podria fer-ho és el Vila-real. El seu tècnic, Fran Escribá, està molt interessat en la contractació de l'equatorià, però els rectors del club tenen divergències sobre la conveniència del seu fitxatge. En tot cas, ara mateix el problema és que el club de la Plana Baixa només estaria disposat a oferir una cessió fins a final de temporada.

El club groguet necessita tenir més efectius en atac ja que Roberto Soldado, lesionat al genoll, no tornarà a jugar fins a principis de març i Bakambu és a la copa d'Àfrica. Així, només tenen un davanter en nòmina: Alexandre Pato. Això, unit al calendari atapeït amb la disputa de l'Europa League en menys d'un mes, obliga els castellonencs a tenir més efectius immediats a la davantera. Paco Durán es va reunir amb el director esportiu, Jordi Lardín, ahir al matí a les oficines de la ciutat esportiva. Allà va traslladar l'interès del club groc per aconseguir Caicedo. Lardín li va dir que escoltarien l'oferta però una de les condicions per fer l'operació és que sigui amb una opció de compra obligatòria a final de temporada. El club no vol cedir el davanter sense aquest requisit indispensable, tot i que Paco Duran, en declaracions a RAC 1, assegurava que l'operació es podria fer en breu. El cert és que fins que el Vila-real no jugui avui contra el València (20.45 h) no es posarà fil a l'agulla de la proposta formal que ha de traslladar el Vila-real a l'Espanyol. Aquest duel, depenent del resultat final, podria ser determinant per accelerar o dilatar la proposta. De moment, l'Espanyol continua esperant.

La pilota és a la teulada de Caicedo, que ha de decidir, amb la proposta a la mà, cap a on vol encaminar el seu futur, però complint els requisits del club blanc-i-blau. La setmana que ve serà moguda. Paco Durán té els drets de Caicedo durant aquest mercat d'hivern en exclusiva per a l'Estat espanyol, França, Alemanya i Itàlia. Però altres agents estan movent altres vies i per aquest camí es podria desencallar el futur de l'equatorià.

Un mercat que està en el punt de mira de Caicedo és la Premier. Els clubs anglesos tenen prou potencial per pagar una quantitat prou elevada de traspàs per acontentar la direcció de l'Espanyol o bé servir d'estímul perquè el Vila-real s'adapti a les exigències dels blanc-i-blaus d'oferir una cessió però amb una opció de compra obligatòria a final de temporada. El futur de Caicedo encara està per escriure i a hores d'ara el futbolista encara no sap quin serà el seu destí, o, fins i tot, si s'acabarà quedant a l'Espanyol.

La setmana que ve promet estar carregada de novetats i amb ofertes formals, però l'Espanyol té clar que el vendrà a l'equip que li posi més diners sobre la taula. Uns diners que haurà de reinvertir per reforçar l'equip començant per la defensa.