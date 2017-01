Revifament o desencís

L'aficionat de l'Espanyol es mira amb un punt de distància el nou projecte. Hi vol creure, s'il·lusiona, però no s'hi acaba d'enganxar, tal com mostren les xifres d'assistència a l'estadi. La ratxa d'imbatibilitat i l'escalada de posicions van quedar tallades en el derbi i l'eliminació de la copa va fer bona la història de l'entitat blanc-i-blava. L'empat amb el Deportivo i la derrota trista a València han comportat un punt de nou i caure de l'objectiu de la temporada, el top 10. I aquest migdia toca el Granada, en zona de descens. Tres punts obligatoris si no es vol tornar a lligar el nom de l'onze blanc-i-blau amb el desencís.

Les lesions hi han tingut molt a veure, però en la copa o a València va faltar-hi actitud, amb una imatge que està molt lluny del que espera l'afició. Per això avui cal una reacció, una mostra d'orgull ferit, que la mala imatge de Mestalla obliga a tornar el somriure a l'aficionat. Malgrat les baixes, que hi continuen sent. Leo Baptistão té poc gol, però la seva absència ha evidenciat el pes que té en el joc de l'equip. Avui tampoc hi serà, si bé els informes mèdics van comportar bones notícies per a Quique Sánchez Flores. David López es va recuperar a temps i tornarà a ser el líder d'una defensa en què fins a última hora hi haurà el dubte de Víctor Sánchez. El jugador de Rubí farà una prova damunt la gespa, amb el record del duel contra el Deportivo. Aleshores es va arriscar perquè se sentia bé i en la segona part va haver de demanar el canvi, i es va perdre el duel següent. La línia que millor ha funcionat i que va ser clau en l'enlairament dels blanc-i-blaus continuarà pendent, doncs, del bessó de Víctor Sánchez. Si nota molèsties, Diego Reyes estarà a la dreta i Óscar Duarte repetirà a l'eix central.

El retorn del de Rubí no serà l'únic canvi en l'onze. Salva Sevilla va tornar a ser ell a Mestalla, amb aquesta irregularitat que l'acompanya tota la carrera. No se'l va veure i va perdre la pilota de l'1-0, així que Jurado serà al doble pivot, amb Reyes a la mitja punta, en espera que l'entrenador aixequi el càstig a Marc Roca, que va donar arguments per tenir protagonisme i ha desaparegut després d'una lesió. Amb uns o altres, Quique Sánchez Flores espera que hi hagi una reacció de l'equip. Com també hi confia l'afició. “Tenim clar que l'últim partit no ens va agradar i no hem de repetir aquestes actuacions. Teníem ganes que arribés el següent per millorar d'alguna manera i fer entendre que allò va ser un error, que es pot cometre però que no hem de repetir. Aquest és el partit que, d'alguna manera, marcarà el que volem ser la resta de la temporada.” Revifament o desencís.