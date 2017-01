Quique Sánchez Flores havia apuntat en la prèvia que el duel amb el Granada marcaria què volia ser l'Espanyol. I el resultat va ser una golejada en el partit més còmode de la temporada. “La victòria significa guanyar un partit important per recuperar bones sensacions i relativament plàcid. S'ha jugat bé, la pilota ha fluït, hi ha hagut xuts. El millor partit en atac? És el que havia de ser. No tenim la maduresa per fer-ho de forma continuada, però som pacients. Volem transmetre la idea que l'equip és ambiciós i vol millorar. Que si té una errada, com va ser el partit a Mestalla, mira de corregir-la. Estem en la dinàmica que busquem, que ens permet estar en un bloc d'equips que ens permet mirar cap als nostres objectius a la classificació.”

El tècnic de l'Espanyol va parlar també dels noms propis del partit. Com Marc Navarro. Debut a primera divisió i golàs. “Ha estat esplèndid, tot i que l'elogi debilita i els nois necessiten paciència i que els protegim. Fa un mes que és amb nosaltres i ha entès els conceptes ràpidament. Té bon cap, ho entén tot bé, xuta fort... té el suficient per ajudar l'equip.” Un altre golejador va ser Reyes, l'altra novetat en l'onze inicial. “Encara té cames i està preparat. Tots ho estan. És un home atrevit, que abans de sortir m'ha dit que marcaria un gol i, afortunadament, ho ha encertat.”

Marc Navarro va ser present en l'alineació titular perquè Víctor Sánchez no va passar l'última prova, minuts abans del duel i ja damunt la gespa de l'estadi de Cornellà i el Prat. Els bessons de la cama dreta encara li fan la guitza. “Si no se sentia bé, no jugava. La nostra idea mai és forçar jugadors, i en Marc estava preparat. Ja estava previst que jugués si en Víctor no podia.”