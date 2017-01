La defensa del planter

L'Espanyol va engegar l'estiu passat un projecte molt més ambiciós que en exercicis anteriors. Quique Sánchez Flores, onze fitxatges amb el top ten de primer objectiu i un dubte raonable: quin seria el paper del futbol de base? El club blanc-i-blau té un dels millors planters d'Europa i des del primer dia es va assegurar que tindria protagonisme. I així ha estat. Els homes de la casa sovintegen en les convocatòries, i en el duel de diumenge tres dels quatre integrants de la defensa estaven formats en les categories inferiors periquites.

Víctor Sánchez va fer una última prova per comprovar l'estat del bessó dret i les sensacions no van ser gens bones. En altres partits, Quique Sánchez Flores optava per situar Diego Reyes a la banda dreta, però el mal joc de Mestalla el va dur a provar una altra via. El tècnic blanc-i-blau va fer debutar Marc Navarro, habitual en les últimes convocatòries, però que encara no havia tingut minuts. “Dono les gràcies a Quique per donar-me aquesta oportunitat. Quan veus a primera divisió jugadors que estaven al B amb tu, com Marc Roca i Aarón, sempre somies estar amb ells. M'hi vaig trobar molt bé, gràcies als companys, al mister i a l'afició. Pensava que estaria més nerviós, però m'hi vaig sentir molt còmode, molt bé. L'equip em va donar molta serenitat”, explicava el badaloní.

Marc Navarro va ocupar la banda dreta en una defensa que tenia David López a l'eix central i com a líder palpable, i Aarón a l'esquerra. A les dues bandes, jugadors amb fitxa del filial. I tots dos amb un gran rendiment. Gent de la casa, de qualitat; el públic s'hi identifica de ple i els ovaciona a la mínima oportunitat. Una fórmula que històricament s'ha demostrat que és encertada i que Quique Sánchez Flores està sabent llegir, ajudat per unes perles de la casa que estan responent amb bon joc a les oportunitats que reben. Marc Navarro ha estat l'últim cas, però en la primera volta quatre jugadors de les categories inferiors han tingut protagonisme, sense que a l'entrenador li hagi tremolat el pols per situar-los al davant d'homes amb fitxa del primer equip. Així, Aarón és intocable a l'esquerra, mentre que Rubén Duarte i Víctor Álvarez alternen la banqueta i la graderia, Melendo va passar per sobre de Reyes i altres opcions per a la banda, i en el tram inicial Marc Roca també va avançar Diop, Jurado i altres alternatives per al doble pivot.

En les últimes setmanes, a més, s'ha comprovat que els joves talents no perden actitud ni mostren malestar si han d'estar amb el filial. Marc Roca va tornar a marcar ahir amb el B, després de signar els dos gols en el duel anterior, i Melendo es va sumar a l'encert de cara a porteria inaugurant el marcador. No hi va participar Marc Navarro, que amb el segon equip està jugant d'interior o d'extrem, però dissabte va fer palès que pot fer de lateral amb els grans. A la solidesa defensiva, hi va afegir un golàs que va suposar una injecció de moral enorme per a un jugador que fa un any tenia un trencament dels lligaments que el va apartar gairebé nou mesos del terreny de joc. “Va ser el debut somiat per a qualsevol que s'estreni a primera. Quan Quique em va dir que jugaria, em vaig posar molt content; és una il·lusió que tenia des de petit. Vinc d'un moment delicat pel trencament dels lligaments encreuats. Ha estat un any molt difícil i el debut i el gol també van dedicats a la família, als fisioterapeutes i als entrenadors.”

Tres jugadors del planter en la defensa i Marc Navarro protagonitzant el quart debut de la temporada. No és res casual, perquè en la llista de convocats per al partit anterior, a València, hi havia deu jugadors formats en les categories inferiors del club. Un projecte ambiciós, però amb un marcat accent de la casa.