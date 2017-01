Víctor Sánchez: “M'imagino acabant la carrera aquí”

Víctor Sánchez és un home feliç. El migcampista blanc-i-blau ha signat aquest matí la renovació fins al 2021, amb una clàusula de rescissió de 20 milions. El jugador de Rubí no ha amagat la satisfacció per l'entesa. “Estic molt content de poder renovar avui i poder estar molts anys més. Era el que volíem, el que buscàvem i esperem que siguin anys molt bons per a mi i per a l'equip. M'imagino acabant la carrera aquí. Si signo més anys és perquè sóc feliç aquí. Hi ha una petita família. Em sento còmode, a gust i tant de bo pugui acabar la meva carrera aquí. Quan arribes a un club, esperes que la vinculació sigui llarga, ser important durant molts anys. I més a casa. Però mai saps com sortirà. He tingut la sort que tots els entrenadors han comptat amb mi i això fa que siguis feliç i vulguis seguir molts anys. Hi ha molta gent que en el dia a dia t'ho fa tot més fàcil. Tot plegat em fa sentir còmode i que vulgui seguir aquí.”

Víctor Sánchez ha restat importància a l'estripada que va fer a inicis de novembre per la lentitud en la negociació, admetent que li faltava informació i que si pogués tirar enrere actuaria diferent. El jugador de Rubí tampoc ha volgut fer com Hernán Pérez, que va parlar de Champions en signar la renovació. I s'ha endut els elogis de Jordi Lardín. “Víctor és un exemple per a tots els jugadors, sobretot els joves. És un mirall on els joves es fixen i demanen consell. Espero que tots aprenguin d'ell què és deixar-s'hi la pell cada dia al camp. S'ho guanya dia a dia i és un exemple per a tots ells.”