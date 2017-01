Sense novetats sobre Caicedo

El dies van passant i l'Espanyol segueix esperant que li arribi una oferta per Felipe Caicedo. El futbolista està movent cel i terra per marxar de Cornellà, però des del club blanc-i-blau segueixen assegurant que no ha rebut cap oferta formal per l'equatorià malgrat que l'agent del futbolista, Paco Durán, que en té els drets per als mercats espanyol, francès, italià i alemany, afirma que a les oficines de Cornellà ha arribat una oferta del Vila-real. Ara mateix la situació és de calma tensa amb una data límit de 72 hores. El 31 de gener es tanca la finestra de transaccions d'hivern i aleshores se sabrà, amb tota certesa, si Caicedo segueix vestint la blanc-i-blava o bé acaba fent les maletes cap a un nou destí que encara s'ha de concretar. Ara mateix les possibilitats de Caicedo passen per anar al Vila-real, que està pendent de tancar la venda d'Alexandre Pato. El davanter brasiler està ultimant el seu traspàs a la lliga xinesa, on signaria un contracte de cinc milions d'euros nets per temporada. En les darreres hores algunes fonts indicaven que ja hauria passat la revisió mèdica. Un cop es faci el traspàs oficial de Pato, el Vila-real podria moure fitxa per aconseguir els serveis de Caicedo. El jugador agrada molt al tècnic groguet, Fran Escribá, que és qui està pressionant la directiva per accelerar l'arribada del davanter. Però el Vila-real no és l'únic escenari on podria evolucionar l'internacional. Altres agents estan oferint el jugador en la Premier League i s'espera que en les properes hores es concreti una oferta del West Bromwich. El club anglès pagaria un traspàs directe a l'Espanyol i milloraria la fitxa del futbolista, que ara cobra 1,3 milions d'euros nets per temporada. L'Espanyol busca una venda directa i no vol una cessió, com és la primera intenció del Vila-real. L'Espanyol vol recuperar part dels diners que va invertir en Caicedo. Cal recordar que fa just un any, el 28 de gener del 2016, Chen Yansheng va comprar la totalitat dels drets de l'equatorià per tres milions d'euros. Aquesta és la quantitat mínima que vol l'Espanyol, que espera doblar aquesta xifra per la qualitat de Caicedo en el mercat.

Ahir Quique Sánchez Flores va parlar de la situació de l'equatorià en la prèvia del partit contra el Sevilla. “La situació és claríssima. N'hem parlat amb el jugador privadament, estem en la mateixa sintonia club i jugador. Avui [ahir] s'ha entrenat i feia molt que no ho feia i la sensació és que cal esperar per incorporar-lo”, responia el tècnic amb cert disgust per la quantitat de preguntes sobre el futur del punta. “Tot jugador busca el seu lloc, on és més feliç, per sentit comú”, assenyalava el madrileny, que deixava clar que la sortida de l'equatorià podria ser un fet en breu. No obstant, Quique sap que també es pot donar l'efecte contrari i que el futbolista segueixi. I és que l'Espanyol, com sempre ha dit, no vol regalar el futbolista i des de les oficines saben que s'han de mantenir ferms en aquesta qüestió, important per al futur. I és que en aquesta negociació l'Espanyol es juga part del prestigi negociador sota la batuta de Chen Yan sheng. Volen que aquesta negociació sigui un avís a navegants de cara al futur. “Els jugadors es mouen per emocions i creiem que tenim el control emocional del jugador. Parlem de forma directa, coneixem els seus pensaments i no tenim por del que pugui passar amb Caicedo”, deia el tècnic, que feia una advertència al davanter. “Va començar fora del grup. Ell va venir per ser un referent, però per uns motius o d'altres l'equip no gira al voltant seu, sinó en una altra direcció. No ens estranya rebre ofertes per ell ja que és un jugador molt útil, però les coses que li han passat l'han marcat”.