Terreny per a la il·lusió

Marc Navarro va tornar a ser decisiu: gol i assistència

L'Espanyol va posar fi a la ratxa victoriosa del Sevilla amb un triomf de prestigi. Els blanc-i-blaus van fer un partit molt seriós i un pas decisiu en les seves aspiracions de fugir del conformisme. El partit d'ahir era una prova de nivell, d'aquells que construeixen tendències i estats emocionals. L'Espanyol es va carregar d'il·lusió i va eixamplar el teorema que aquest pot ser un any on es lluitarà per assolir cotes altes d'exigència. Però la lectura del que es va veure ahir va més enllà. L'afició ahir va volar, es va contagiar de l'espectacle i del millor partit de la temporada a Cornellà. Altres noms propis van ser Marc Navarro –segon gol consecutiu en dos partits– i José Reyes, que, després de completar un gran partit– va sortir del camp ovacionat. L'Espanyol apunta alt i ahir va aconseguir el primer triomf contra un equip de zona Champions. Ara les perspectives de futur es disparen i aquest Espanyol sembla no tenir aturador.

Qui més qui menys tenia gravat a la retina el partit de la primera jornada al Sánchez Pizjuán. Aquell enfrontament va ser pur rock'n'roll amb un resultat (6-4) més propi d'un set de tennis que no pas d'un partit de futbol. Ha passat una volta des d'aquell matx. L'Espanyol ja no és el mateix. Té més fons competitiu. Sap quines són les seves fortaleses i, encara més important, les seves febleses. El Sevilla segueix sent aquell equip trepidant. Té capacitat per tocar a ritme de reggaeton o bé canviar el seu perfil i apostar per la sincronia majestuosa d'una orquestra simfònica. Ordre i percussió. Aquest va ser el duel que es va veure ahir sobre la gespa de Cornellà. L'Espanyol de Quique és més cartesià. Busca la raó pràctica en els seus plantejaments. El Sevilla es mou en qualsevol escenari i es rebel·la contra qualsevol dificultat, com començar el partit amb inferioritat numèrica. I és que l'Espanyol va colpejar primer. Assistència en profunditat de Jurado que supera la línia defensiva del Sevilla. Piatti es va plantar amb velocitat davant Sergio Rico i, abans de xutar, Nico Pareja el va fer anar a terra.

Vicandi Garrido va expulsar l'exespanyolista, que va abandonar la gespa aixoplugat pels aplaudiments de la grada. Reyes no va perdonar des dels onze metres i va demanar perdó a l'afició del Sevilla que estava ahir a Cornellà. Minut 1 i el partit es posava de manera immillorable per a l'Espanyol. Sampaoli remenava la banqueta i treia Ben Yedder, un davanter, per donar entrada al central Lenglet i així equilibrar l'equip.

El Sevilla és un supervivent i més que caure en el conformisme es va rebel·lar contra l'adversitat. Nasri va agafar el comandament. El francès és un mag amb la pilota i cada una que tocava era sinònim de perill. Així va arribar el gol de l'empat. Combinació de Franco Vázquez amb Nasri que culmina el francès assistint Jovetic, que va enviar la pilota al fons de la porteria. El Sevilla creixia mitjançant la possessió. Nasri ho tornava a provar amb una assistència filtrada a Jovetic. Diego López va haver de fer una aturada prodigiosa per evitar el segon dels andalusos. Eren els millors minuts dels sevillans contra un Espanyol massa conservador fins que va decidir accelerar-se abans del descans. Gerard Moreno acaronava l'empat en una rematada de cap ajustada al pal. Era el pròleg d'uns minuts decisius per a un Espanyol que tenia encartonat el Sevilla. Uns minuts angoixants per als andalusos que va acabar amb un cop de gràcia abans del descans. José Reyes va servir un corner i Marc Navarro es va elevar per sobre del seu marcador i va rematar de cap al fons de la xarxa. Segon gol del lateral del filial en el seu segon partit a primera. Va marcar contra el Granada i ahir tornava a repetir en una nova actuació de rècord. Nou gol psicològic de l'Espanyol i segon cop de destral als ànims visitants en una primera part de tortura.

El Sevilla es va veure abocat a l'èpica i va anar amb ansietat a buscar l'empat. L'Espanyol estava en l'escenari ideal: esperar i contraatacar. Era qüestió de temps sentenciar el partit. Els andalusos començaven a notar l'esforç de jugar amb un home menys i Gerard Moreno va ensumar sang. Marc Navarro va assistir des de la dreta i de planxa el punta va rematar al primer pal per fer el tercer de la tarda. Vuitè gol en lliga del punta de Santa Perpètua, que signava el seu millor registre de gols a primera en una temporada. L'afició gaudia fent l'onada. I és que el triomf d'ahir és d'aquells que engresquen i disparen la il·lusió d'un equip i el seu entorn per l'entitat del rival i pel salt de qualitat que fa l'Espanyol en la taula.