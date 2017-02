“És una pena que no hagi vingut pogut venir Sergio García”

L'actualitat blanc-i-blava segueix marcada pel tancament del mercat d'hivern. L'afició està trista per la impossibilitat de gaudir a Sergio García aquesta temporada i s'hauran d'esperar fins a l'estiu. “És normal que la gent vulgui a grans jugadors. Estarà al juny però els que estem aquí tenim moltes ganes de fer-ho bé. És una pena que no hagi pogut venir perquè augmenta el nivell de la plantilla però ens hem de centrar en el que estem aquí”, apuntava Gerard Moreno que afeiga que malgrat la no arribada del davanter del Bon Pastor “hi ha molt bon equip i molt bona plantilla”. En el revers de la moneda, hi ha la situació de Felipe Caicedo que buscava una sortida en el mercat però que seguirà de blanc-i-blau. “L'he vist com sempre, treballa per estar bé i arribar el millor possible pel cap de setmana”.

D'altra banda, el davanter, pitxitxi de l'equip amb 8 gols, es va felicitar pel triomf davant del Sevilla. “té molt mèrit guanyar a un equip que lluita pe r la lliga. És una injecció de moral”. Ara el repte immediat de l'Espanyol passa per guanyar al Màlaga. Un partit a domicili que arriba després de dues victòries a casa però amb el rerefons de la dolorosa derrota davant del València a Mestalla. “El partit de València ja està oblidat. Treballem per ser un bon equip i estar en la línia del Granada i el Sevilla”.

Per últim, el futbolista de Santa Perpètua va parlar dels objectius de final de curs. “Esperem fer una millor segona volta que la primera. Som millor equip ara que quan vam començar i que serem millors d'aquí a dos mesos” i subratllava. “El gran repte de la temporada és acabar millor del que estem”.