Piatti ha de tornar a parar quan millor estava

L'Espanyol va patir ahir un daltabaix. L'engrescament per la bona dinàmica amb les tres victòries consecutives va notar un sotrac en comprovar que Pablo Piatti no formava part de l'entrenament. I les notícies posteriors no van ser bones. L'extrem argentí, un dels homes més en forma de l'equip blanc-i-blau, va rebre un fort cop al cap en l'inici de partit a Màlaga, i en les hores posteriors va començar a notar molèsties. Les proves mèdiques van revelar una fissura, que de moment el deixa una setmana apartat del grup, i l'evolució determinarà el temps que estarà fora. No serà una lesió lleu.

L'Espanyol es va endur els tres punts de La Rosaleda amb un xut des de 30 metres de Pablo Piatti. Una setmana abans, el duel amb el Sevilla es començava a decantar en el minut 1 amb una escapada de l'argentí, aturada dins l'àrea per Pareja. Penal i expulsió del central sevillista. Si ens fixem en l'enfrontament anterior, el Granada va empatar de falta i, nou minuts més tard, l'exvalencianista es va treure un recurs d'or amb una mitja volta dins l'àrea per enviar l'esfèrica arran de pal, amb la qual tornava a fer avançar els blanc-i-blaus. Si l'onze de Quique Sánchez Flores està a tocar d'Europa i en plena ratxa de victòries és, en bona part, per les accions del menut jugador, però haurà d'aprendre a viure sense ell. En té la culpa una fissura a l'os temporal del crani, que el tindrà una setmana d'entrenament individualitzat abans de fer-li noves proves. Després del duel a La Rosaleda Piatti va començar a notar molèsties al cap, a l'altura de l'orella dreta, així que els metges de l'equip blanc-i-blau el van derivar a l'otorrino i al neuròleg. No hi serà contra la Real Sociedad i tampoc es compta que hi sigui al Bernabéu. Es tracta d'una zona delicada i cal evitar qualsevol contacte.

Piatti es veu obligat a aturar-se quan estava en un moment dolç de forma. No és el primer cop que li passa aquesta temporada, ja que l'argentí va ser el gran protagonista de l'inici de lliga a l'Espanyol. En la desfeta 6-4 al Pizjuán de la primera jornada, un gol i dues assistències, i en el 2-2 del Màlaga va servir la falta del segon. Ho va arrodonir en el tercer partit amb un gran xut llunyà que va comportar un punt a Anoeta, abans de lesionar-se contra el Real Madrid en el tram inicial, amb canvi en el minut 10. Un problema muscular el va tenir fora fins a la vuitena jornada a Las Palmas i li va costar unes setmanes tornar al nivell d'abans de la lesió. Entre els dos contratemps també ha tingut petits problemes físics, que el van dur a perdre's el 2-1 a l'Sporting i a ser substituït en altres duels. Ara de nou serà fora. Són set gols i set assistències en 16 partits, amb participació en 14 de les 29 dianes de l'equip. Un factor clau, que no hi serà com a mínim en els dos següents partits.