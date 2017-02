Què ser quan siguis gran

La Real Sociedad va viure una etapa molt complicada, en què va vorejar la desaparició. De mica en mica es va anar refent i va agafar una idea clara de joc i de projecte, amb el premi de disputar la lliga de campions fa quatre anys. La base està formada per gent de la casa i es volen acostumar a la zona alta, a la pugna per Europa. Una filosofia que lliga a la perfecció amb la mentalitat que miren d'impulsar Chen Yansheng i Quique Sánchez Flores des que l'estiu passat van començar a dirigir el futbol de l'Espanyol.

Un mirall. És com ho veu Quique Sánchez Flores. La Real Sociedad fa temps que té les idees clares, si bé també ha tingut desencerts clars que li han complicat la vida. El francès Philippe Montanier va dur-los a la glòria classificant l'equip basc per a la lliga de campions i per substituir-lo es va apostar per la casa, amb Jagoba Arrasate, que no va acabar de funcionar, si bé va resultar molt millor que el següent, un David Moyes procedent del Manchester United que no va lligar gens amb l'entitat, amb molts problemes, començant per l'idioma. Els directius donostiarres anaven incorporant jugadors de perfil tècnic, però això no es traduïa en un joc fluid. Eusebio ho ha aconseguit i el conjunt de Sant Sebastià ocupa el cinquè lloc, amb la quarta plaça a tan sols un punt. Per tot plegat, el tècnic periquito considera que poden aprendre del que avui serà el seu rival. “Juguem contra un projecte important. No és només un equip. Jo distingeixo entre equips i projecte i la Real és un gran projecte des de fa anys, un bon exemple en què emmirallar-nos. Té moltes eines i juga molt bé al futbol. Té una bona qualitat tècnica i física, amb jugadors forts i una idea clara de joc. Si no li surt la A té la B i, si no, la C.”

25,1 milions de sostre