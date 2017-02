Illarramendi allunya l'Espanyol d'Europa

L'Espanyol ha vist com l'embranzida de les tres victòries consecutives i la il·lusió per anar a dormir en la zona europea rebia un cop sec en forma d'obús d'Illarramendi en la derrota 1-2 contra la Real Sociedad, que distancia la cinquena plaça a nou punt. Un golàs d'Hernán Pérez ha neutralitzat l'inicial de Vela a la primera meitat, però els visitants han vist premiada la seva superioritat.

L'Espanyol i la Real han protagonitzat un duel amb una fase inicial d'alt ritme, amb la pilota ràpid de porteria a porteria, si bé sense ocasions i amb els visitants perdent el davanter centre Willian José al minut 7 per lesió. Els bascos mica en mica s'han apoderat de la pilota i en el 25' Carlos Vela ha guanyat l'esquena als centrals i ha superat la sortida de Diego López en el 0-1. L'empat ha trigat nou minuts, quan Reyes ha vist bé l'entrada d'Hernán Pérez, que amb una sang freda impressionant ha retallat dos defensors prop de la porteria i ha elevat l'esfèrica per sobre de Rulli. Una obra d'art del paraguaià per signar l'empat.

La segona part ha comportat un major domini de la Real, que ha amagat la pilota a un Espanyol que ja se sentia còmode a la contra. Reyes ha tingut una arribada amb perill, replicada per una rosca llunyana de Vela. I quan els blanc-i-blaus semblaven espolsar-se la pressió, Illarramendi ha avançat cap a l'àrea i el xut des de 30 metres, amb un efecte complicat, ha comportat l'1-2. La dinàmica del partit ha fet que els blanc-i-blaus gairebé no comptessin amb cap arribada més, sense que les entrades de Melendo i Álvaro hagin exercit de solució.