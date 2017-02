Quique Sánchez Flores tenia ahir una explicació senzilla per a la derrota. El rival havia estat superior. La sensació generalitzada que la Real Sociedad és el millor equip que ha passat aquesta temporada per l'estadi de Cornellà-el Prat feia que l'entrenador de l'Espanyol trobés normal que els tres punts viatgessin cap a terres basques. “El que ha passat és que hem jugat contra un grandíssim rival que en el primer temps ens ha portat a un terreny molt complex. Han trobat línies de passada i la manera de desbordar-nos. Ha estat un miracle arribar al descans amb un empat. I després, quan millor estàvem, hem rebut el gol, una genialitat d'Illarramendi.”

La Real va ser superior i va tenir el premi de la victòria. Els tres triomfs i el fet de veure's a tres punts d'Europa havien portat el debat sobre l'ambició a l'equip periquito, amb espai per a la il·lusió. Però ahir es va encaixar un revés, una dosi de realitat la setmana abans de visitar el Santiago Bernabéu. Quique Sánchez Flores hi posava un punt de sensatesa. “Aquest projecte acaba de començar i som on volem ser, amb força punts, en una zona que et permet pensar a fer coses interessants. Sembla que un dia ja som a Europa i que si perdem és una decepció, però hem perdut contra un gran. Hem de mantenir la calma.”

Finalment, i per buscar un punt positiu, el tècnic periquito va elogiar el gol d'Hernán Pérez i confia que contribueixi al creixement de l'equip en les pròximes jornades. “Ha estat un gran gol, que arriba en un moment en què fem el que sabem fer. Sabem contraatacar i fer transicions ràpides. Me n'alegro; hem d'aportar gols des de totes les línies, i quan passa això és bo per a l'equip, perquè es va millorant.”