Reyes es fissura la mà

José Reyes no va poder acabar l'entrenament d'aquest matí a la Ciutat Esportiva. El davanter va marxar amb molèsties a la seva mà dreta. El primer diagnòstic va revelar que té una fissura al quart metacarpià de la mà dreta. El futbolista confia en poder jugar al Santiago Bernabéu amb una cèdula de protecció. Un infortuni més que s'afegeix al reguitzell de topades que arrossega el club blanc-i-blau. Piatti té una fissura al temporal i està amb una protecció craneal. Hernán Pérez porta dies entrenant per una fissura al pòmul. Tots dos es van fer una divertida fotografia que s'ha fet viral a les xarxes socials on es comparen amb Batman i Robin, els famosos personatges de la Marvel.

D'altra banda, aquestes no són les úniques baixes que arrossega l'equip de Quique Sánchez Flores. Javi Fuego no es va entrenar per molèsties en el quàdriceps de la cama esquerre. L'asturià és dubte pel partit de dissabte. Ahir però, ja va entrenar amb normalitat, Pape Diop que apunta com a titular per jugar davant els blancs.