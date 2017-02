Javi López busca el seu lloc

Males notícies. L'Espanyol va sumar ahir una altra lesió. Marc Navarro, titular al lateral dret en els últims quatre partits, no jugarà dissabte al Bernabéu. El defensa arrossega una lesió muscular de grau 1 a l'isquiotibial de la cama dreta que es va fer al final de la sessió de dimarts. Aquesta baixa s'afegeix a les de Piatti, Víctor Sánchez i Baptistão, als quals se sumen José Reyes (fissura al dit), Piatti (fissura al crani) i Hernán (fissura al nas). Tots tres estan obligats a jugar amb aparells protectors. D'aquests últims, l'única notícia positiva podria ser la tornada de Pablo Piatti. L'argentí haurà de ser visitat avui pel neuròleg per valorar si pot jugar dissabte. Ahir ja va fer una part de l'entrenament amb el grup. Així doncs, els futbolistes blanc-i-blaus sembla que caiguin com mosques a la infermeria. El problema és que ara Quique haurà d'improvisar un lateral dret per al Bernabéu. Javi López tot just acaba de sortir d'una lesió i no ha jugat cap partit des del 18 de desembre passat al Camp Nou. Tot i això, és el principal candidat a ocupar la vacant. Víctor Sánchez, l'altra opció, està lesionat. I, per fer-ho més difícil, Pipa, habitual titular al filial, està sancionat, però també hi ha l'opció de fer debutar Carles Soria, l'altre lateral del filial, en un escenari tan complicat com el Bernabéu. L'opció de Diego Reyes per banda està descartada ja que les vegades que hi ha jugat el resultat ha estat bastant discret. Ara mateix l'opció més fiable per experiència i fiabilitat al lateral és la de Javi López, que fa una setmana que s'entrena després de la baixa per una talàlgia. Si juga d'inici, això sí, serà difícil que pugui jugar tot el partit per la seva inactivitat.