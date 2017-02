Diop tornarà a l'onze titular al Bernabéu

Tot fa pensar que Pape Diop, recuperat de la lesió muscular als abductors que es va fer en la copa d'Àfrica, serà titular dissabte al Santiago Bernabéu. El senegalès està vivint un temporada atípica en el seu segon any com a blanc-i-blau. Transcendent en el seu primer any, en què va acumular 2.485 minuts de joc, es va convertir en el quart jugador més utilitzat de la plantilla. Enguany els seus números són més discrets. Habitual suplent, a l'ombra de Javi Fuego, ha vist com la seva quota de participació a l'equip s'ha diluït notablement fins a l'extrem de meditar una sortida en el mercat d'hivern. En tot cas, el futbolista té decidit marxar a l'estiu i escoltar alguna de les ofertes que li arribin. De moment, seguirà sent un jugador disciplinat i professional dins i fora del camp.

Quique Sánchez Flores no el té com a prioritat en les seves alineacions habituals, ja que el considera un futbolista amb gran potència però poc disciplinat en qüestions tàctiques. A l'inici de temporada va encadenar quatre titularitats, contra el Sevilla, el Madrid, l'Osasuna i el Celta, amb un balanç de tres derrotes i una victòria. Quique Sánchez Flores va anar evolucionant el joc de l'equip i l'eclosió de la parella Javi Fuego-Marc Roca, primer, i més tard el duet Fuego-Jurado li van barrar el pas de la titularitat. Els seus dos últims partits de titular es remunten als duels contra l'Atlético al Calderón i contra el Barça al Camp Nou. Quique acostuma a apostar pel senegalès per guanyar múscul i potència física a la medul·lar contra equips de més potencial i amb un alt joc creatiu. Al Santiago Bernabéu tornarà a assumir aquest rol. Així ho ha anat provant el tècnic en aquests entrenaments setmanals amb el repte de poder aturar el joc entre línies de Kroos i, sobretot, Luka Modric, l'autèntic motor del Madrid i sobre qui gravita l'inici de jugada ofensiva dels blancs. El croat és qui dirigeix l'orquestra del seu equip, i torpedinar el seu joc amb l'anticipació de Diop serà una de les armes per intentar sumar algun punt al Bernabéu.

Així doncs, Diop tornarà a l'onze titular després de no jugar cap partit des del 18 de desembre, al Camp Nou. I precisament el seu rol serà clau per evitar els mals que es van veure en el darrer duel contra la Real Sociedad. L'Espanyol va perdre el pols del partit a la medul·lar. El conjunt basc, amb Illarramendi, Zurutuza i Xabi Prieto, va fer anar de corcoll el conjunt blanc-i-blau, que mai va trobar el seu lloc ni un sentit tàctic adient per esmorteir el joc col·lectiu del rival. Ara, contra el Madrid, es vol evitar que es repeteixi.