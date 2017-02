Diego López: “El Bernabéu és un estadi que fa petit al rival”

Jugar al Santiago Bernabéu sempre és especial per a un futbolista i més encara quan és el teu ex-equip. Diego López trepitjarà dissabte el feu madridista per primer cop des que va marxar al Milan després de protagonitzat un debat continuat per la titularitat amb Iker Casillas. No amaga que no serà un partit més. “És el primer cop que torno i mentiria si digués que no és especial. Va ser el meu últim club abans de l'Espanyol, va formar part de la meva formació de futbolista i sempre que m'enfronto a Madrid, Sevilla o Vila-real és especial. Hi he viscut dues etapes. Una de formació, d'arribada al primer equip molt jove, d'aprenentatge i formar-se. I una segona que vaig gaudir molt, en què vaig poden viure què suposa juga al Madrid en totes les competicions. Un somni fet realitat.”

Diego Lopez no amaga que treure un resultat positiu no serà gens fàcil. Ja hi ha jugat com a visitant i coneix l'efecte que l'estadi madridista exerceix sobre els rivals. “Sí, el Bernabéu és un estadi que fa més petit al rival. Ho diuen les estadístiques i ahir es va veure. El Nàpols que juga molt bé a futbol a Itàlia ahir va estar més erràtic. Ara el Madrid està pressionant més amunt, corrent més i amb l'ambient i l'escenari fa que el rival es faci més petit. Ens hem d'aïllar de l'escenari i la samarreta contrària i pensar a fer el partit que hem de fer.” Així, el porter gallec, que confia en poder seguir a l'Espanyol la pròxima temporada, ha recordat que per no tornar de buit cal defugir les errades i confiar que els locals no tinguin la tarda inspirada. “Sempre dic que les opcions passen per fer un partit perfecte i que ells no tinguin el dia i no estiguin encertats en atac i en defensa. Per això passen les possibilitats. Al marge del resultat és un partit per disfrutar, contra un dels millors del món, clar favorit i en què no tenim res a veure. Que la gent vegi el que l'equip ha crescut i el que pot oferir. Hem d'emprar les nostres eines. Dissabte es veurà al camp el que farem. Estem mentalitzats i després ells juguen i les individualitats són molt bones, et poden trencar els esquemes en qualsevol moment.”