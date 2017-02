“Els primers a voler anar a Europa som nosaltres”

Pape Diop (Kaolack, Senegal, 1986) viu una temporada atípica. Acostumat a ser titular en tots els equips en què ha jugat ara afronta amb professionalitat ser un suplent habitual. Dissabte contra el Madrid tindrà l'oportunitat de tornar a la titularitat en un partit exigent com el del Bernabéu. En aquesta entrevista explica la seva situació present i com afronta el futur.

Com es troba de la seva lesió?

Estic molt millor, ja he solucionat els meus problemes a l'abductor esquerre que em vaig fer a la CAN. Ara em trobo bé i m'estic entrenant amb normalitat. Estic a disposició del tècnic.

Aquest curs vostè està sent sempre titular en els partits contra els grans. Va passar contra l'Atlético, contra el Barça i ara contra el Madrid.

Encara no sé si seré titular. De moment estem treballant, he tornat d'una lesió i m'estic recuperant de mica en mica. Estic preparat per si he d'afrontar el repte. El Bernabéu és un escenari on tothom vol jugar.

L'any passat va ser el quart jugador que més minuts va jugar i enguany tot és diferent. Com afronta aquesta situació?

Estic bé. En els partits que he jugat he donat bones prestacions. Sempre he estat a l'altura. Després he hagut de marxar per la disputa de la CAN i m'he perdut sis partits de lliga. Hi ha anys així. Són temporades en què jugues menys, però no et sents menys important, perquè em sento plenament integrat i part d'aquest grup. En el moment que em necessitin respondré i faré el que digui el tècnic.

Però no se li fa estrany viure aquest moment quan vostè ha estat titular sempre en tots els equips en què ha jugat?

Sí, és així. Però això és el món del futbol. Hi ha paràmetres en el futbol que no controles tu mateix, és així. Hi ha molts jugadors que en un moment puntual de la seva carrera han perdut protagonisme i han jugat menys. Però el més important, o com a mínim, com ho visc jo, és que quan em cridin per jugar estigui a l'altura i demostri la qualitat que tinc. Tinc una carrera respectuosa a les meves espatlles i quan surti a jugar he de respondre al meu currículum. No em puc relaxar.

Si el seu protagonisme segueix sent el mateix es veu a l'Espanyol?

Ja ho veurem, encara queda molt de temps per acabar la temporada. Tots sabem que a l'estiu vaig tenir ofertes per marxar i al desembre també me'n van arribar més. De moment estic aquí, estic implicat amb aquest grup i intentaré fer el millor final de temporada possible. I el futur ja hi haurà temps d'escriure'l a partir del juny.

Vist el que ha passat hauria preferit marxar?

No cal ara mirar el passat, no serveix de res. El futbol és així. Soc dels que pensa que quan prens una decisió l'has d'acceptar amb responsabilitat i amb totes les seves circumstàncies. Ara estic aquí i no tinc la sensació que estigui fent les coses malament. No tinc res a retreure'm. M'entreno bé. Quan jugo també ho faig bé. Ara em dedico a avançar i positivar les coses.

Ara toca el Madrid. Hi ha esperances de poder esgarrapar algun punt o potser un triomf?

Sempre. Quan anem a un estadi, sigui el que sigui, i en aquest cas un dels grans com el Bernabéu. No estem pensant que hi anem a perdre o a jugar a no perdre. Hem d'anar a guanyar i aquest és el nostre objectiu. A més, tenim exemples que ens diuen que anem en la bona direcció. Al Calderón, contra l'Atlético, vam fer un bon partit i vam poder guanyar. I contra el Barça, tot i el resultat final, també vam fer un bon partit i seriós. El problema és que va sortir un geni anomenat Messi.

Quina serà la clau?

En aquesta mena de partits i contra aquests rivals has de ser defensivament perfecte i, després, aprofitar les oportunitats que tinguis. Si es donen les combinacions de totes dues coses tens possibilitats de guanyar.

Què li passa a l'equip amb tants lesionats?

[Riu] Piatti s'està entrenant amb un casc i tot. Són coses que passen al llarg d'una temporada. Però tenim una plantilla compensada. Es va lesionar Víctor Sánchez i va aparèixer Marc Navarro, que ha fet bons partits. Això és el que fa que un equip vagi cap amunt i firmi una bona temporada.

Vostè va arribar en un moment molt complicat l'any passat. Aquest any ha canviat tot, però es pot lluitar per Europa?

Tot és possible. Per què no? La nostra feina, però, és concentrar-nos en el pròxim partit i no mirar més enllà i al final de temporada veure on estem. Nosaltres somiem més que tothom. Els primers a voler anar a Europa som nosaltres.

És un dels veterans. Ha dit als joves que lluitar per la glòria europea és més fàcil que fer-ho amb l'angoixa del descens?

Sí, ells ho saben. L'any passat hi havia molta més pressió. Ara tenen la sort de viure una època menys tensa. Però els moments de conviure amb el descens també t'ajuden a millorar com a futbolista. Al llarg de la meva carrera he tingut molts moments com aquests. Això et permet mantenir el cap fred en tot moment, i encara més quan les coses van bé.

Històricament, quan es parla d'Europa, l'equip acaba enfonsant-se i no assolint l'objectiu. Enguany sent que això es pot capgirar?

Crec que perquè no ens passi ens hem d'agafar tot aquest procés de manera natural. Estem fent una bona temporada, estem jugant bé i cal continuar així i no mirar la classificació. La taula només compta al final. Ara pots estar bé, i ser sisè, i una setmana després desè. Si mires la classificació t'afecta, i per això no ho has de fer. Només ha de visualitzar el següent partit, no menjar-te el cap i que el futbol que estem fent flueixi.

I l'afició?

Ha de somiar i té el dret de fer-ho. Nosaltres també ho fem, però amb la diferència que els futbolistes som els actors, i hem de guardar un esperit tranquil i fent les coses bé tot arribarà.

Però no creu que els sis pròxims partits determinarà les possibilitats de l'Espanyol?

Els càlculs els deixo per a la premsa. És per als aficionats. Nosaltres no pensem en això. No és bo. Pots creure que guanyaràs en un camp i perds, i a l'inrevés. En el futbol no hi ha lògica i no serveixen els càlculs.