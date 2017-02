“No ens volem assemblar als equips que fa 21 anys que no hi guanyen”

L'Espanyol fa 21 anys que no guanya al Santiago Bernabéu. Demà tornarà a intentar trencar la mala ratxa, si bé Quique Sánchez Flores ha recordat que cal fer un partit perfecte i que el rival no estigui inspirat. Ell estava damunt la gespa en l'última victòria blanc-i-blava, patint la velocitat de Jordi Lardín. “Treballem en la idea d'abandonar el pessimisme i el conformisme. Primer era pessimisme i quan vam remuntar, el conformisme. Sembla que tinguem prohibit ser millors o créixer. No ens volem assemblar a l'equip que fa 21 anys que no guanya, però amb respecte per al rival. És un gran rival que ha guanyat de tot i és el seu escenari.”

L'entrenador periquito ha lamentat les baixes. Javi López surt d'una lesió i no ha entrat a la llista, tal com passa amb les altres opcions habituals al lateral dret: Víctor Sánchez i Marc Navarro. Tampoc ha volgut garantir la titularitat de Piatti, casc inclòs, i ha reconegut que Baptistao està millor, però encara trigarà unes setmanes. Quique Sánchez Flores ha demanat a la plantilla que jugui sense complexes i conscient que no hi ha res a perdre. “Sempre l'objectiu és competir el millor possible. Els jugadors han entès que s'ha de jugar des de l'ambició, gaudir, un partit que no porta més amenaça que el rival. Juguem sense tensió de la dolenta, la que ens treu energia, presència i protagonisme. Cal sortir a buscar un bon resultat. Caldrà fer les coses molt bé i que el rival ho faci malament. L'aspecte psicològic? Els esportistes són llestos i saben què hi ha. Saben què és el Madrid. Al final t'has de centrar en les coses que segur que no han de passar. Sabem que si ens tanquem faran centrades laterals, si ens despleguem són feliços a la contra i que a pilota aturada són perillosos. Mirem de reduir les situacions complicades.”