La creu del lateral dret

Les lesions sempre són un maldecap. Però si castiguen sobretot una posició i, a sobre, és l'única que a l'inici de temporada no tenies doblada, el problema es fa més gran. Avui li tocarà a Diego Reyes exercir de lateral dret, malgrat que quan ho ha fet no se n'ha sortit. Però és l'única via quan les tres primeres opcions estan lesionades. La situació dels laterals al llarg de la temporada voreja el surrealisme.

Javi López no disputa un partit des del derbi del 18 de desembre. I per una lesió de Víctor Sánchez, ja que el capità no tenia la confiança de Quique Sánchez Flores, que feia dos mesos que no el feia jugar. Després del Camp Nou, el d'Osuna va encadenar un seguit de lesions i només fa una setmana que té l'alta. Per això l'entrenador el va deixar fora de la convocatòria. Al camp del Barça va patir un calvari amb Neymar i situar-lo en l'onze al Bernabéu seria llançar-lo als lleons. El problema és que tampoc té més opcions naturals. “Moltes setmanes muntar l'onze és difícil. És la part més dura aquest any, el maldecap que no ho hauria de ser. S'està complicant per les reiterades absències en els mateixos llocs, que ens obliguen a moure massa coses.”

La queixa de Quique Sánchez Flores té una base. Diego Reyes ocuparà el lateral dret contra el Madrid. Ja ho fa també amb Mèxic, però ni amb la selecció ni amb l'Espanyol se l'ha vist còmode. Ni en la copa contra l'Alcorcón ni sobretot en la lliga a Mestalla va rendir bé. Però tampoc hi ha alternativa. La lesió de Marc Navarro es va sumar dimecres a la de Víctor Sánchez –muscular– i a la falta de ritme de Javi López. Cal recordar que el badaloní al filial actuava d'interior o d'extrem i a la defensa hi havia Pipa o Carles Soria. Doncs el primer està sancionat i el tècnic madrileny ha considerat que apostar pel segon, suplent al B i sense entrenaments amb el primer equip, tampoc és viable. Les lesions s'han acarnissat amb l'única posició coixa de la plantilla, ja que l'adéu d'Arbilla i Rober no es va compensar amb cap incorporació després que Nyom els plantés l'últim dia. “Competim fort, bé i intens, i producte d'això sempre acabem tenint dos o tres jugadors que acaben el partit amb problemes durant la setmana. Manifestem una alta intensitat i hi ha jugadors que ho noten més. Això ho hem de saber gestionar durant la setmana, i després hi ha el factor sort. De cop et venen lesions llargues, complicades i hi hem de saber conviure-hi. L'Espanyol, mirant les estadístiques, els últims cinc anys ha estat molt bé quant a jugadors aturats. Que aquest any haguem tingut dos o tres casos de lesions que s'han allargat implica que cal revisar-ho, però també que la sort influeix.”

