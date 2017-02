Una qüestió d'imatge

Jordi Lardín té ganes que l'Espanyol guanyi al Santiago Bernabéu. Per molts motius. Un, que deixin de preguntar-li per l'últim cop que l'Espanyol hi va guanyar. Fa 21 anys ja, però des d'aleshores les alegries dels blanc-i-blaus només tenen forma d'empat. I ben minses. La malastrugança s'ha d'acabar algun dia i Quique Sánchez Flores intentarà ser avui l'encarregat de posar-hi fi.

Quique Sánchez Flores era el lateral dret a qui Jordi Lardín guanyava l'esquena i martiritzava en l'última victòria de l'Espanyol al Bernabéu. Ara hi tornarà com a entrenador blanc-i-blau, un duel especial per a ell, i amb el cap ple de dubtes. Les baixes li redueixen el marge de maniobra al màxim. Sense Marc Navarro ni Víctor Sánchez, toca moure la defensa i la llarga absència de Baptistão, així com l'estat físic de Piatti, tampoc li permet gaires alternatives a dalt. Així, el més probable és que opti per la fórmula que li va funcionar al Vicente Calderón, amb Diop al costat de Javi Fuego per reforçar el mig del camp, en espera d'aprofitar algun contraatac. El canvi de sistema i posar tres centrals és una opció, però el tècnic va assenyalar que és massa arriscat en un partit així. No hi ha automatismes i cada esquerda en la cohesió podria comportar el càstig fàcil del Madrid. “Sempre l'objectiu és competir al màxim possible. Els jugadors han entès que s'ha de jugar des de l'ambició, gaudir, un partit que no porta més amenaça que el rival. Juguem sense tensió de la dolenta, la que ens treu energia, presència i protagonisme. Caldrà fer les coses molt bé i que el rival ho faci malament. L'aspecte psicològic? Els esportistes són llestos i saben què hi ha. Saben què és el Madrid. Al final t'has de centrar en les coses que segur que no han de passar.”

Així, l'entrenador de l'Espanyol va destacar la importància de minimitzar els errors. Alhora va reconèixer que en els últims partits no està gens content de com es gestiona la possessió de pilota. Massa pèrdues que comporten la transició del rival, un dels escenaris en què el Madrid es mou a la perfecció. Tancar-se és un suïcidi, però tampoc hi ha possibilitat de pressionar a dalt ni mirar de dur les regnes perquè no se sap conservar la pilota. La Real Sociedad va castigar especialment la presència de Jurado al doble pivot i no ha estat l'únic. Els blanc-i-blaus sumen pocs punts contra el top10 i Quique Sánchez Flores ho veu normal. “Al final la lliga et deixa on mereixes”, insistia ahir. La lògica, doncs, apunta a la derrota de l'Espanyol, però l'Sporting, el Màlaga o el Deportivo han demostrat darrerament que els blancs tendeixen a confiar-se en excés en duels així i se'ls pot fer mal. Avui li toca a l'Espanyol.