L'eterna sequera al Bernabéu

La victòria de l'Espanyol al Santiago Bernabéu segueix sent un repte inabastable després de 21 anys, així que caldrà esperar com a mínim una temporada més. Morata i una contra de Gareth Bale al tram final han estat suficient per superar el conjunt periquito.

Amb tres laterals drets lesionats, Quique Sánchez Flores ha optat per posar David López a la dreta de la defensa en un onze amb diferents moviments, com situar Gerard Moreno a la banda dreta en el lloc d'Hernán Pérez per deixar la punta d'atac a Reyes. El Madrid no ha tingut problema en cedir la pilota a l'Espanyol, que ha marcat al quart d'hora després d'un gran control de Gerard Moreno, que l'auxiliar ha invalidat per un fora de joc prou dubtós. Mica en mica l'equip blanc s'ha apoderat de l'esfèrica i Lucas Vázquez ha estat a punt de marcar en una passada enrere equivocada de Piatti. El gol ha arribat al minut 33 amb una gran centrada d'Isco i el cop de cap de Morata, que li ha guanyat bé l'esquena a David López.

La segona part ha arrencat amb l'entrada d'Hernán Pérez per Reyes. El Madrid ha incrementat la pressió i l'ofec, fins que una contra de tres contra dos ha donat l'opció al paraguaià de fer l'empat, acció que l'àrbitre ha impedit en xiular unes mans que eren involuntàries. L'extrem hi ha tornat poc després, fent intervenir Kiko Casilla per primer cop en el partit. Zidane ha reaccionat fent entrar Casimiro per evitar els contraatacs de l'onze periquito, que ha avançat línies per buscar l'empat i en el minut 83 el reaparegut Bale ha enxampat els visitants a la contra en el 2-0. En l'última acció Undiano Mallenco ha acabat d'espatllar la seva actuació en inventar-se un penal a Cristiano Ronaldo, rectificant d'immediat per xiular un fora de joc que tampoc existia.