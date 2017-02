Quique Sánchez Flores va preveure un partit, però quan la pilota va començar a rodar només va funcionar una part del pla. La defensa va anar prou bé, però l'atac va ser gairebé inexistent. “Coneixem el potencial del Madrid. Tenim memòria i sabem què ha passat en els últims anys quan hem vingut. Amb 1-0 i junts en defensa, amb una gran feina, quan falten deu minuts tens una ocasió per empatar... i encaixes el segon tornant enrere, que no ho volíem. Hem defensat bé, però hem estat lluny d'atacar bé, desdoblar l'esforç. No haver atacat bé no vol dir que no haguem competit. Si no, hauríem encaixat molts gols. No hem connectat amb l'atac, i ens queda aquesta pena. Però si no treballes bé surts afectat per als pròxims partits”, va assegurar l'entrenador blanc-i-blau.

Quique Sánchez Flores no va voler entrar a valorar les decisions d'Undiano Mallenco, si bé va deixar anar que el fora de joc de Gerard Moreno que suposava el 0-1 en el minut 15 no existia. També va justificar l'absència d'Hernán Pérez recordant que hi havia tres jugadors tocats i va reflexionar sobre com havia sortit l'aposta per David López al lateral dret. “No tenim més jugadors que puguin jugar allà. Posar-hi un esquerrà ens hauria debilitat i hem posat un home més en el joc aeri i que té millor sortida de pilota que Diego Reyes. El pla era sortir per allà on Cristiano deixa espai, però no hem tingut la frescor per fer-ho. En David ha estat espectacular.” I ara què? Doncs el tècnic troba objectius a assolir: “La motivació sempre és pensar que pots competir millor, assemblar-te als equips consolidats. L'objectiu no era Europa i no està tan lluny, no deixarem d'intentar-ho. Volem competir sempre i tenim motius per seguir.”