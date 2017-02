La rutina de sempre

L'Espanyol fa 21 anys que no guanya al Bernabéu, i ahir es va repetir el ritual

Quique esperava trencar ahir la rutina habitual d'un Espanyol que fa 21 anys que no guanya al Bernabéu. Un any més haurà d'esperar per capgirar la història. Ahir es va veure el partit típic del Madrid. Sense esforçar-se gaire en va tenir prou amb dues mossegades. Primer, de Morata, en la primera part, i després, de Bale, en la segona, per signar una victòria funcionarial. Dolça rutina per al Madrid i trist rendiment d'un Espanyol més pendent de les vigilàncies defensives que de proposar joc. El partit viscut ahir en clau blanc-i-blava es resumeix ràpidament amb les ocasions de gol generades. Un xut entre els tres pals durant tot el partit. El primer, i únic, va arribar passada l'hora de partit, i així es fa impossible obtenir alguna cosa positiva al feu blanc, encara que sigui un trist empat, que en cas de l'Espanyol, hauria tingut gust de glòria. L'Espanyol està en construcció. Fa temps que ho està. Però, el mínim és proposar alguna cosa més de joc, i Quique va triar el camí conservador. Prendre els mínims riscos i esperar algun contraatac per posar contra les cordes els blancs. La lògica del marcador es va sustentar fins quan faltaven cinc minuts per al final per l'estretor del resultat. El gol de Bale va posar les coses a lloc. Ara toca posar la mirada en el proper partit, a casa contra l'Osasuna. I no es pot fallar si es vol alimentar el somni de lluitar per Europa.

Quique Sánchez Flores es va veure obligat a introduir diversos canvis tàctics en l'onze. El més significatiu va ser la presència de Diego López al lateral dret. Ell va ser l'encarregat de suplir Marc Navarro. Fins ara el tècnic havia apostat per Diego Reyes, però les pobres prestacions del mexicà a la banda el van obligar a triar al santcugatenc. Un autèntic multiús aquesta temporada. Allunyat de la medul·lar, el seu lloc natural, ha jugat tota la temporada de central. Ahir va actuar de lateral dret i va patir de valent. Una de les imatges del partit va ser veure com Cristiano es desfeia d'ell fent-li una sotana que va rebre l'ovació del Bernabéu. No va ser l'únic canvi. Quique va afegir múscul al mig del camp amb la presència de Pape Diop. El senegalès, que no era titular des del 18 de desembre al Camp Nou, tornava a l'onze. L'africà és un clàssic en els partits contra rivals de més superioritat tècnica. Ja va repetir aquest rol al Calderón i al Camp Nou amb sort diversa. Destacada va ser l'absència d'Hernán Pérez, suplent per problemes al soli. Jurado, José Reyes i Piatti, amb Gerard Moreno en punta, es van repartir els rols ofensius. Poca presència de tots quatre. En la primera part l'Espanyol no va xutar entre els tres pals. L'única ocasió de perill va arribar en el minut 15. Gerard Moreno va caçar una pilota i es va plantar tot sol davant Casilla. L'àrbitre va assenyalar un fora de joc inexistent i Quique es va queixar al quart col·legiat. Era una acció aïllada. Res més de l'Espanyol en atac.

El Madrid era l'amo i senyor del partit. El gol era qüestió de temps. I va arribar passada la mitja hora. Isco es va plantar al vèrtex de l'àrea i, amb tot el temps del món per pensar, va aixecar la mirada i va fer una assistència perfecta al cap de Morata, que només va haver de rematar, de cap, al primer pal. Una diana fruit de la passivitat col·lectiva de l'Espanyol. Quique feia saltironets de ràbia a la zona tècnica recriminant l'acció als seus futbolistes. I és que el Madrid en va tenir prou amb la primera rematada per encarrilar el partit. Aleshores l'Espanyol havia de redoblar esforços per intentar treure alguna cosa positiva. El matx es posava costerut per a les aspiracions blanc-i-blaves i coll avall per a un Madrid que l'afrontava amb la rutina habitual.

Sánchez Flores va donar entrada a Hernán Pérez per José Reyes en la segona part per tenir més verticalitat ofensiva. El Madrid seguia portant el tempo del partit, però l'Espanyol semblava que s'activava en atac. Hernán Pérez va enganxar un contraatac, però es va desactivar tot sol per una mà involuntària que Undiano Mallenco va considerar falta. El mateix Hernán ho intentava minuts després amb un xut mossegat al primer pal que obligava Casilla a utilitzar els guants. Era el primer xut dels blanc-i-blaus entre els tres pals. Una rematada que arribava passada l'hora de partit i que feia actuar Kiko Casilla, fins llavors, un espectador més. El minuts passaven i l'Espanyol aguantava la derrota per la mínima. El Madrid no aconseguia tancar el partit i qualsevol ensurt podia donar un premi majúscul als catalans. El problema és que les ganes de projectar-se en atac eren nul·les en els deixebles de Quique Sánchez Flores. Més pendents de mirar el retrovisor que no d'estirar-se decididament cap a la porteria de Kiko Casilla. El Bernabéu s'anava acontentant amb el retorn de Bale. El gal·lès tornava a l'activitat després de tres mesos de baixa. I quin millor regal li podia fer l'Espanyol en el seu retorn? Doncs que pogués marcar. Contraatac de manual conduït per Isco, que aprofita la desmarcada del gal·lès per filtrar una assistència aprofitant la seva cursa. Xut amb l'esquerra al pal llarg i pilota al fons de la xarxa. Sentència del Madrid cinc minuts abans del final i fent gala de la seva efectivitat a porteria. Res de nou, rutina habitual.