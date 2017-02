“Tant de bo arribin a Europa”

Kiko Casilla acostuma a ser el suplent de Keylor Navas. Aquesta temporada tan sols ha participat en set partits de lliga, per quatre en el campionat anterior. Les lesions i les rotacions han volgut que el porter d'Alcover hagi jugat els dos duels amb l'Espanyol, club pel qual no amaga la seva estima i que segueix sempre que pot.

Sempre deixa la porta oberta. Casilla estaria encantat de tornar algun dia a l'Espanyol, el club que va apostar per ell quan el Real Madrid li va tancar les portes i gràcies al qual uns anys després va poder tornar al club blanc com a jugador ja consagrat i internacional. En el duel de dissabte els excompanys no van donar-li gaire feina i tan sols va haver d'intervenir en un xut d'Hernán Pérez en la segona meitat. “Jugar contra l'Espanyol, no només ara, sempre serà especial. I li estaré molt agraït sempre perquè sense haver-hi passat no seria ara aquí... Hi he viscut molts bons moments i he arribat a ser professional gràcies a ells. Per això sempre estaré molt agraït al club i l'afició. També he de donar les gràcies al mister. Ell sap què he viscut allà. En l'anada ja vaig poder jugar, que per a mi va ser molt especial, i ara en la tornada també, doncs imagina't. Quina alegria!”, explica a L'Esportiu.

El porter tarragoní va deixar la porteria a zero en el duel de la primera volta i ho va tornar a fer dissabte al Bernabéu. Casilla coincidia amb els jugadors blanc-i-blaus en la lectura del partit. L'Espanyol se'n va sortir prou bé en defensa, però no va trobar en cap moment la manera de trenar jugades d'atac. “Crec que sabia què havia de fer, ens va complicar força la circulació de la pilota, ben situat defensivament per recuperar la pilota i sortir ràpid amb Piatti i Gerard al contraatac. Però vam estar força concentrats i no els vam deixar. Els he vist en diferents partits fora de casa i són un equip molt perillós. Potser aquí no ho han pogut demostrar, però si els deixes et poden fer molt de mal. Sempre que puc intento mirar l'Espanyol.” El d'Alcover fins i tot es mulla i confia que els periquitos viatgin pel continent en uns mesos. “Sempre que s'està prop d'Europa, malament. Tenen possibilitats i ho han demostrat. Van estar sense perdre durant molts partits. Si treus l'altre dia contra la Real, que va ser una pena, i el partit al Bernabéu, tenen equip i un entrenador amb les idees clares. Tant de bo arribin a Europa.”

Amb tot, Casilla forma part d'una de les xacres de l'Espanyol en els últims anys. Els problemes econòmics obligaven l'entitat periquita a desprendre's dels referents a l'estiu per ingressar diners i tapar deutes. Ara cobrar la nòmina ja no és un problema i tan sols es ven si interessa. “Ha canviat molt. A l'Espanyol hi ha una il·lusió diferent amb el nou president. Hi ha fitxatges il·lusionants, més encara quan torni Sergio.” Un periquito al Real Madrid.