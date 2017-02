Óscar Duarte afronta un repte atípic

Óscar Duarte va ser el primer fitxatge de l'era Chen Yansheng. Fa poc més d'un any, el 27 de gener del 2016, el costa-riqueny era presentat en societat. El central venia a corregir l'hemorràgia defensiva que hi havia en un Espanyol que convivia perillosament amb el descens. El club blanc-i-blau va pagar 1,15 milions d'euros per l'internacional tico, que va signar fins al 2019 amb una clàusula de rescissió de 15 milions. Óscar Duarte arribava a l'Espanyol amb la solvència que li van donar el seus quatre anys al Bruges, on va ser titular sempre i va arribar a ser capità. La seva carrera sempre s'ha mogut pel protagonisme i el lideratge al terreny de joc. El costa-riqueny és d'aquells que no s'amaguen, com va demostrar la temporada passada en situacions difícils, malgrat debutar al Bernabéu amb un gol en pròpia porteria.

Ara, amb Quique Sánchez Flores a la banqueta, les coses han canviat. El tècnic va apostar per ell a l'inici de la lliga, en què va ser titular en les sis primeres jornades. Primer fent parella a l'eix amb Álvaro González (que va marxar al Vila-real) i després amb David López. L'eclosió de Diego Reyes i les bones prestacions del santcugatenc a l'eix central li van barrar el pas de la titularitat. La seva condició de titular es va difuminar després del partit contra el Celta a Cornellà (0-2), el 25 de setembre. Des de llavors, només ha jugat dos partits més de titular, contra el València, a Mestalla, i dissabte al Bernabéu (2-0). En els vuit partits que ha disputat de titular, l'Espanyol sempre ha rebut gols i el balanç és de només una victòria, a Pamplona, dos empats, contra el Màlaga i la Real Sociedad, i cinc derrotes.

El costa-riqueny ha vist com el millors moments defensius de l'Espanyol han estat sense ell, i Quique Sánchez Flores és amant de no tocar les coses quan funcionen. per això ara viu a l'ombra de Diego Reyes i David López. “Tenia ganes de tornar a jugar, perquè el que m'agrada és poder-ho fer”, explicava el central sobre la seva titularitat al Bernabéu. Una nova ocasió per revindicar-se després d'un mes sense fer-ho. I va ser per ordres del guió. La lesió de Marc Navarro va obligar Quique a posar David López de lateral dret. “No és un partit dolent per tornar a la titularitat tot i ser el Real Madrid. Era un partit exigent, davant dels jugadors més grans del món. És estimulant. Llàstima del resultat, que no era el que volíem i que deixa en segon pla tota la resta”, confessava el futbolista, que afegia: “M'he trobat bé. No estic jugant, però estic treballant força al llarg de les setmanes per estar preparat per quan l'entrenador em tingui en compte. Ara només he de mirar cap endavant.” Més clarivident es mostrava a l'hora de definir la seva situació, un moment atípic en la seva carrera per qui sempre ha estat protagonista. “La meva situació és difícil, perquè sempre he jugat als equips on he estat, però això és futbol i qualsevol jugador passa moments com aquest i el que cal fer és no abaixar el cap i seguir endavant. Perquè un no sap quan li pot tocar jugar i he d'estar a punt”, assenyalava l'internacional, que ja tenia el punt de mira en el partit de diumenge. “No podem fallar contra l'Osasuna, i més jugant a casa. Estem fent una bona lliga i ara no deixarem tota la feina que hem fet enrere per dos partits perduts. Hem viscut les dues situacions. Al desembre vam viure una situació semblant i ens vam refer.”

En qualsevol cas, molts equips ja van preguntar en el mercat d'hivern per la seva situació. I és que Duarte és una peça valorada en el mercat per la seva trajectòria internacional.