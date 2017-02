El somni ha d'agafar forma en les cinc pròximes jornades

El discurs sempre ha estat anar partit a partit, sense mirar més enllà. I les dues últimes derrotes han fet que els qui feien cas omís de la consigna i s'aventuraven a parlar d'Europa ara només centrin la mirada en la jornada següent. Però el calendari no s'atura i els duels comencen a agafar més transcendència, perquè ja es compten els punts que sumes i els que no suma el rival directe. Si l'Espanyol vol donar forma al somni de viatjar la temporada que ve pel Vell Continent, al marge de desitjar un triomf del Barça en la copa del Rei, s'ha d'afinar abans de la pròxima aturada del campionat. Cinc partits, tres a fora i tres contra equips que ara es mouen en el top 10, amb aspiracions similars.

“Hem d'oblidar ràpidament el partit del Bernabéu, que no és la nostra guerra, i pensar en els següents. Va fer més mal la derrota contra la Real, ja que a Madrid teníem poc a perdre. Ara derrotar l'Osasuna és molt important.” David López expressava la lectura del vestidor. Al camp del Madrid no hi havia res a perdre, però la situació es girarà com una truita en qüestió de dies, perquè diumenge el cuer visita Cornellà.

L'Espanyol va lligar a Pamplona el primer triomf de l'era Quique Sánchez Flores i està obligat a repetir diumenge. L'Osasuna tan sols han obtingut una victòria fins ara i, després d'haver fet ja dos canvis d'entrenador, es troba a vuit punts de la permanència. Això sí, l'única alegria va ser a fora, a Eibar. “Som conscients que no es pot fallar contra l'Osasuna a casa, davant la nostra gent. Si tenim pensat lluitar tots els partits, lògicament el de l'Osasuna és vital”, ressaltava Pablo Piatti, en un discurs que també repetia Gerard Moreno. “Toca pensar en l'Osasuna, que tenim un partit important davant la nostra gent i sortir al màxim. No es pot fallar. L'objectiu és guanyar, però amb els peus a terra, sabent que serà difícil. Tota la temporada cal anar partit a partit, i al final ja ho veurem.”

Europa o el top 10